Suviseurat käynnistyvät viikon päästä – Äänekoskelle odotetaan 74 000 kävijää

Suviseurat alkavat ensi viikolla. Äänekosken kaupungin väkiluku kasvaa lähes nelinkertaiseksi, kun asuntovaunut ja -autot rullaavat Liimattalan kylän pelloille. Suviseuroihin odotetaan tänä vuonna noin 74 000 kävijää.

Suviseurojen valmistelut alkavat olla valmiit. Tänä vuonna järjestelyissä on kiinnitetty erityisesti huomiota lapsiperheiden ja vanhusten palveluihin. Seura-alueelta löytyy muun muassa kenttäravintola, myymälä, apteekki ja lasten hoivapalveluita. Vanhuksille ja liikuntaesteisille alueelta on varattu oma ruokala ja levähdyspaikka.

– Kaikki seuravieraat ovat tärkeitä ja tervetulleita, mutta aivan erityisesti olemme halunneet huomioida lapsiperheet ja vanhukset. Kun heille on järjestetty hyvät palvelut, meidän kaikkien on hyvä olla, toteaa huolto-osaston puheenjohtaja Marko Tyyskä.

Seuroille saapuvista suurin osa on lapsia ja nuoria. Seurakentällä kulkee niin kutsuttuja kenttäaikuisia, jotka ovat paikalla nuoria varten, jos nämä haluavat keskustella. Kenttäaikuiset ovat pääasiassa sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalojen ammattilaisia. He vastaavat lasten ja nuorten mieltä askarruttaviin asioihin päivisin myös puhelimitse.

Suviseurat järjestetään talkoovoimin. Ennen Suviseuroja ja tapahtuman aikana tehdään yhteensä 24 500 talkoovuoroa.

– Esimerkiksi terveydenhuollossa työskentelee seurojen aikana yhteensä 45 lääkäriä ja 100 sairaanhoitajaa, kertoo terveydenhuoltotoimikunnan puheenjohtaja Hannele Oikarinen.

Saapumisliikenteen odotetaan olevan vilkkainta torstaina ja perjantaina.

– Suurin osa seuravieraista on kokeneita seurakävijöitä, mutta mukana on myös paljon ensikertalaisia. Ennakkoviestinnällä on pyritty helpottamaan seuroihin valmistautumista ja seuroihin saapumista. On kerrottu, millainen kenttä on, mitä palveluita alueelta löytyy ja miten ja milloin alueelle kannattaa saapua, toteaa Tyyskä.

Suviseurat alkavat aattoseuroilla ensi viikolla keskiviikkona 27.6. Suviseurojen avajaiset pidetään perjantaina 29.6. kello 10.