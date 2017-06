Suomi kärsii vauvapulasta – "Syntyvyys on heikentynyt selvästi jo vuosia"

Suomen väestönkasvu alkaa olla maahanmuuton varassa, sillä syntyvyys heikkenee Suomessa jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

– Vuonna 2010 syntyvyydessä oli piikki, joka selittyi lamalla. Sen jälkeen syntyvyys lähti vähenemään. On yllättävää, että pudotus on jatkunut näin kauan, sanoo tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Alkuvuoden 2017 luvut osoittavat, että sama suunta jatkuu. Tammi–huhtikuun aikana Suomessa on syntynyt elävänä 16 178 lasta, kun viime vuoden vastaava luku oli 17 440 lasta. Vähennystä on 7,2 prosenttia.

Syntyvyyden heikkeneminen aiheuttaa pitkällä aikavälillä isoja ongelmia. Juuri nyt Suomessa syntyy vähemmän lapsia kuin ihmisiä kuolee. Väestö vanhenee ja eläköityy, ja kun lapsia syntyy samalla vähän, maan huoltosuhde alkaa kärsiä. Yhteiskunnan tuella elävien tukeminen hankaloituu, mikä johtaa lopulta vaikeuksiin hyvinvointivaltion ylläpitämisessä.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla syntyvyys on heikentynyt lähes samaan tahtiin muun maan kanssa. Synnytysten määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2013 lähtien.

Synnytysten väheneminen on huomioitu muun muassa Oulun uutta lasten ja naisten sairaalaa suunniteltaessa. Synnytysten määrän kehittymisestä on tehty erilaisia laskelmia 4500–6000 synnytyksen mukaan.

– Koska syntyvyys on heikentynyt selvästi jo vuosia, päädyimme suunnittelemaan rakennuksen 5500:lle synnytykselle, vaikka korkeampaakin lukua mietittiin, sanoo hallintoylilääkäri Juha Korpelainen.

Vuonna 2016 sairaanhoitopiirin sairaaloissa syntyi noin 4500 lasta. Synnytysosaston ylilääkärin Marja Vääräsmäen mukaan OYSin on varauduttava uutta sairaalaa rakennettaessa isompiin synnytysmääriin, koska lähisairaalat ovat jatkuvasti vaakalaudalla, ja jatkossa synnyttäjiä saattaa tulla kauempaa.

Koko maahan verrattuna Pohjois-Pohjanmaan tilanne ei ole yhtä huono kuin monien muiden maakuntien. Alue on kokonaishedelmällisyysluvuissa ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kärjessä. Vuonna 2016 luku oli vertailun toiseksi suurin, keskimäärin 1,91 lasta naista kohti. Vain Keski-Pohjanmaa on Pohjois-Pohjanmaan edellä. Se on ainoa maakunta, jossa luku ylittää vielä kahden.

– Väestönkasvu pysyy tarpeeksi suurena vain, jos koko maa yltää kahteen, sanoo Mika Gissler.