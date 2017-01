Suomen Vuokranantajat: Yksityiset vuokranantajat laskevat mieluummin vuokraa kuin pitävät asuntoa tyhjillään

Yksityisten asuntosijoittajien määrän kasvu toimisi joustavana ratkaisuna vuokra-asuntojen kasvavalle kysynnälle, kertoo Suomen Vuokranantajat ry tiedotteessaan.

Kasvavaan vuokra-asuntojen tarpeeseen tulisi Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanervan mukaan vastata yksityisten asuntosijoittajien suuremmalla määrällä.

Vuokranantajien mukaan yksityiset toimijat ovat asuntomarkkinoiden joustavimpia toimijoita.

– Tyhjät kuukaudet ovat myrkkyä yksityisille. Toisin sanoen vuokrapyyntiä mieluummin lasketaan kuin otetaan tyhjiä kuukausia. Suuret toimijat taas toimivat käytännössä päinvastoin. Hyvät yksityiset vuokranantajat luovat joustavat vuokra-asuntomarkkinat. Tämä tulee selvästi ilmi vuokravälityssivustojen aineistosta, Koro-Kanerva perustelee.

Vuokranantajien mukaan vuokra-asuminen tulee jatkossa houkuttelemaan nuorten lisäksi myös ikäihmisiä, jotka myyvät omistusasuntojaan muuttaakseen vuokralle lähemmäs perhettään.

Pellervon taloustutkimuksen tuoreen asuntomarkkinaennusteen mukaan talouden myönteinen suunta näkyy myös asuntojen kysynnässä. Suomen Vuokranantajien mukaan näkyy myös vuokramarkkinoilla.



– Suurissa kaupungeissa on viime vuosina rakennettu paljon vuokra-asuntoja ja erityisesti pienten asuntojen suhteellinen osuus on kasvanut. Asuntotuotanto on ollut korkealla tasolla. Kaupungistuminen ja asumistrendien muutokset kuitenkin tarkoittavat, että kysyntä pysyy edelleen korkealla, Koro-Kanerva sanoo.