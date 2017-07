Suomen jäitä murretaan alle 500 euron palkalla – Alfons Håkans pestasi merimiehiä Filippiineiltä

Liikennevirasto ostaa valtion merenkulkuväylien sulana pitämiseen jäänmurtopalveluita turkulaiselta Alfons Håkans Oy:ltä.

Lännen Median haltuunsa saamien työsopimusten mukaan Alfons Håkans palkkaa merimiehiä Filippiineiltä 550 Yhdysvaltain dollarin kuukausipalkalla. Nämä monitoimimurtaja Thetiksellä työskennelleet merimiehet ovat tehneet Liikenneviraston kilpailuttamia ja tilaamia julkisia urakoita viime talvena Itämerellä.

Alfons Håkansin Tallinnaan rekisteröity tytäryhtiö palkkasi filippiiniläiset joulukuussa Manilassa. Määräaikaisten työsopimusten kestoksi kirjattiin kahdeksan kuukautta.

48-tuntisesta työviikosta maksetaan merimiehille 550 dollarin kuukausipalkkaa, ja lisineen kuukausiansio on maksimissaan alle 800 euroa.

- Julkisen infrastruktuurin kunnossapitoa tehdään Suomessa orjapalkalla. Toiminta on todella härskiä. Meille on vastattu, että filippiiniläiset ovat iloisia merimiehiä. Näin voi olla, mutta heille pitää maksaa työstä asianmukainen palkka. Alle 800 euron palkka, joka sisältää ylityöt ja lomat, lähentelee Suomen oloissa orjakauppaa, sanoo Suomen Merimiesunionin ITF-koordinaattori Kenneth Bengts.



Liikenneviraston talvimerenkulkuyksikön päällikkö Markus Karjalainen on tietoinen filippiiniläismerimiehistä.

- Olemme kuitenkin tehneet sen mitä voimme joutumatta markkinaoikeuteen. Meidän on pysyttävä kilpailulainsäädännön puitteissa, Karjalainen toteaa.

Liikenneviraston toimia asiassa sitoo EU-tasoisen kilpailutuksen sääntely.

- Emme voi erotella esimerkiksi miehistön kansalaisuutta tai aluksen liputusmaata. Voimme edellyttää, että avainhenkilöt puhuvat suomea ja heillä on riittävän laaja kokemus talvimerenkulusta ja jäänmurrosta. Sillä pystymme ohjaamaan tiettyyn rajaan asti.

Karjalaisen mukaan aluksen ja työsuhteiden on noudatettava lippumaan lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä. Suomessa määräysten noudattamista valvoo Trafi.

Alfons Håkans on rekisteröinyt Thetiksen Kyprokselle.



Toimitusjohtaja, merikapteeni Joakim Håkans kokee, että Merimiesunioni painostaa varustamoa. Hänen mukaansa kyse on vain muutamasta merimiehestä.

- Olemme täysin eri mieltä asioista. He haluavat, että filippiiniläiset saisivat samaa palkkaa kuin suomalaiset valtionyhtiö Arctian palveluksessa. Haluja siihen varmasti on. Se ei vain ole mahdollista. Emme pystyisi olemaan kilpailukykyinen kansainvälisesti kilpailluilla markkinoilla, Håkans sanoo.

ITF on kuljetusalan työntekijöiden kansainvälinen kattojärjestö. Merimiesunioni yrittää valvoa, että Suomen satamiin tulevien mukavuuslippulaivojen työsuojelu- ja palkkausasiat ovat kunnossa. ITF:n Offshore Standard -työehtosopimuksessa, jota vastaavilla aluksilla Bengtsin mukaan sovelletaan, matruusin peruspalkka on 1 100 dollaria kuukaudessa ja kuukausiansio yli- ja viikonlopputyöt ja vapaapäivien korvaukset mukaan lukien noin 3 680 dollaria.

Työjärjestö ILO:n suositus merimiehen vähimmäisansioksi on 1 078 dollaria kuukaudessa.

- Edes sitä ei filippiiniläisille makseta. Olennaista on kuitenkin se, että julkisia urakoita Suomessa tekeville työntekijöille pitää maksaa suomalaisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Suomalaisen matruusin keskikuukausiansio on noin 3 500 euroa, Bengts toteaa.

Suomen valtion omistama Arctia Shipping, joka niin ikään tekee Liikenneviraston jäänmurtourakoita, noudattaa murtajillaan suomalaisia työehtosopimuksia.

- Suomalainen yritystoiminta ja suomalainen työ kärsivät, jos työn teettämistä orjapalkalla pidetään hyväksyttävänä, Bengts arvioi.

Toimitusjohtaja Håkans kertoo, että varustamo käyttää jäänmurrossa sekamiehitystä.

- Meillä on Pohjanmeren öljynporauslauttoja tukevilla offshore-aluksilla ja jäänmurtaja Thetiksellä sekamiehitys. Senioripäällystö ja alipäällystö ovat suomalaisia. He saavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jäänmurrossa kansimiehet ovat Filippiineiltä. Kyse on parista merimiehestä, Håkans toteaa.



Håkans puolustaa palkkatasoa

Alfons Håkansin toimitusjohtaja Joakim Håkansilla on selvä näkemys siitä miksi osa merimiehistä saa heidän jäänmurtajallaan pienempää palkkaa kuin Arctian aluksella.

- Arctialla ei ole sekamiehitystä, koska heillä on käytännössä monopoli jäänmurrossa. Hintataso on niin korkea, että Liikennevirasto voi maksaa erotuksen. Meidän tavallisten kuolevaisten on katsottava liikemaailman faktoja eri perspektiivistä. Kansainvälisesti kilpailluilla markkinoilla on eri kansallisuuksia töissä. On se sitten julkista hankintaa tai ei, Håkans vastaa.

Toimitusjohtaja toivoo, että ammattiliitto Merimiesunioni tukisi varustamoa.

- Emme ole kauppa-alustuen alaisia, koska alustyyppimme ei Liikenneviraston mukaan sovellu tuen saamiseen. Alustukijärjestelmässä sosiaalikulut palautetaan varustamolle. Merimiesunionin olisi aika tapella yhdessä meidän kanssamme, jotta esimerkiksi saisimme alustukea tai kansainvälisesti kauppa-aluksilla käytössä olevan nettopalkkajärjestelmän. Jos emme tee kompromisseja, tulee jokin ulkomainen ja ottaa meidän siivumme, Håkans jatkaa.

Varustamo on ottanut aluksilleen ylimääräisinä työntekijöinä suomalaisia junioriperämiehiä.

- Olemme tarjonneet kuudelle vastavalmistuneelle suomalaiselle ensimmäisen työpaikan, jotta he pääsisivät alalla eteenpäin.