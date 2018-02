Suomalaiset arvostavat työpaikan ilmapiiriä enemmän kuin palkkaa – ihmissuhteet työtä tärkeämpiä

Kovaa työtä tekevä, päättäväinen ihminen ei kerää arvostusta suomalaisten silmissä. Tärkeämpiä ovat hyvät tavat, luotettavuus ja muiden kunnioitus, selviää PTT:n arvotutkimuksesta.

Suomalaisille tärkeintä työssä on ihmisten tasapuolinen kohtelu, työpaikan ilmapiiri ja työn mielenkiintoisuus.

Näitä asioita piti tärkeänä neljä viidestä suomalaisesta, selviää Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tuoreesta arvotutkimuksesta.

Hyvä palkka ei ollut kovin tärkeää. Sitä arvosti vain puolet suomalaisista. Varmaa työpaikkaa arvosti kolme neljästä.

Ne, joilla oli muita vähemmän sosiaalisia kontakteja vapaa-ajalla, arvostivat hyvää palkkaa ja varmaa työpaikkaa muita enemmän.

Mitä aktiivisempia ihmiset ovat sosiaalisesti, sitä enemmän he arvostivat työtä, jossa saa toteuttaa itseään ja joka on merkityksellistä.

Tutkimuksessa selvitettiin aktiivisuutta eli sosiaalista pääomaa monella mittarilla.

– Siihen vaikutti, miten näkee ihmisiä, pitää yhteyttä ja osallistuu yhteisön toimintaan, kertoo PTT:n tutkija Suvi Rinta-Kiikka Lännen Medialle.

Eri-ikäisillä eri tarpeet

Alle 24-vuotiaat pitivät tärkeänä verkostoitumista uusien ihmisten kanssa ja uralla etenemistä. He arvostivat työtä, jossa voi auttaa muita.

25–44-vuotiaat arvostivat varmaa työpaikkaa ja työn sekä vapaa-ajan yhteensovittamista.

45–64-vuotiaiden tärkeimpien seikkojen joukkoon nousi hyvä palkka. Yli 65-vuotiaat taas halusivat vaikuttaa työn sisältöön ja toimia itsenäisesti.

Työ tulee vasta läheisten jälkeen

Suomalaisten elämän tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä tulee perhe, sitten ystävät. Työ ja ympäristön arvostus jakavat kolmannen sijan. Niiden merkitys on kuitenkin kaukana elämän tärkeistä ihmissuhteista.

Työ on erittäin tärkeää vain viidesosalle suomalaisista. Se on kuitenkin vähintään melko tärkeää neljälle viidestä, joten työllä on merkitystä useimmille.

Kokopäivätyötä tekevä suomalainen viettää työpaikalla suurin piirtein 40 tuntia viikossa. Koska työ on suuri osa arkea, on tärkeää viihtyä siellä.

Ahkeruudella ei saa lisäpisteitä

Suomalaiset eivät arvosta kovaa työtä, päättäväisyyttä tai itsenäisyyttä ihmisten tärkeimpinä ominaisuuksina.

Sen sijaan vastuuntunto, hyvät tavat tai muiden kunnioitus saavat arvoa suomalaisten silmissä. Sellaista ihmistä arvostetaan myös työelämässä.

Arvotutkimuksen kyselyn toteutti Kantar TNS heinäkuussa 2017. Kyselyyn vastasi 1 004 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.