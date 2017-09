Sunnuntaisuomalainen: Ministeriö selvittää, pitäisikö aikuisia panna pakkohoitoon löyhemmillä kriteereillä

Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään, toimisiko aikuisilla pakkohoitoon määräämisessä sama järjestelmä kuin alaikäisillä, kertoo Sunnuntaisuomalainen.

Suomessa alaikäisen pakkohoitoon määrääminen ei välttämättä edellytä mielisairautta, vaan alaikäinen voidaan määrätä hoitoon myös vakavan mielenterveyden häiriön takia. Alaikäisillä sellainen on esimerkiksi vakava itsetuhoisuus.

- Uudistuksessa mietitään, onko psykoosi aikuiselle liian korkea käsite, sanoo THL:n ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen Sunnuntaisuomalaisessa.

Mielenterveyslain mukaan henkilö voidaan määrätä Suomessa pakkohoitoon, jos hän täyttää kolme kriteeriä. Henkilön on oltava mielisairas ja hän on mielisairautensa vuoksi hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan ja potilas vaarantaisi vakavasti itsensä tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Kriteerinä on lisäksi se, että mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä henkilön hoidossa. Kaikkien kriteerien on täytyttävä samanaikaisesti.

Ministeriö haluaa pakkohoitoon määräämisen kriteerien muutoksen istuvan hallituksen käsiteltäväksi.

Suomessa määrätään vuosittain tuhansia ihmisiä pakkohoitoon. Jos lähete hoitoon voitaisiin tehdä vakavan mielenterveyden häiriön perusteella, se tarkoittaisi myös lisää hoidettavia. THL:n Kärkkäinen ei osaa arvioida tarkkaa määrää, mutta sanoo sen olevan ”melko paljon”. Hän kuitenkin myös muistuttaa, että myös hoitamatta jääneet potilaat maksavat yhteiskunnalle.