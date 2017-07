STT:n kysely: Enemmistö puolueista olisi valmis nostamaan pakolaiskiintiötä 750:stä

Eduskuntapuolueista kaikki paitsi perussuomalaiset ja Uusi vaihtoehto -ryhmä olisivat valmiita ottamaan Suomeen nykyistä enemmän pakolaisia. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiaa kaikilta yhdeksältä eduskuntapuolueelta sähköpostitse alkuviikosta.

Euroopan siirtolaiskriisi on lisäämässä painetta ottaa myös Suomeen lisää pakolaisia. Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan kiintiön nosto on esillä hallituksen budjettiriihessä syksyllä. Suomen pakolaiskiintiö on tällä hetkellä 750 henkilöä vuodessa. Näillä pakolaisilla on valmiiksi YK:n myöntämä pakolaisstatus.

Risikko ja niin ikään kokoomuslainen valtiovarainministeri Petteri Orpo nostaisivat kiintiötä maltillisesti aiempien vuosien tasolle eli 1050:een. Muista hallituspuolueista keskusta on valmis nostamaan kiintiötä maltillisesti, jos turvapaikkapolitiikasta saadaan Euroopassa muuten aikaan kokonaisvaltainen ratkaisu. Uusi vaihtoehto tyrmää ajatuksen.

Oppositiopuolueet avaisivat kyselyn perusteella ovia enemmän. Vihreät, vasemmistoliitto ja RKP nostaisivat pakolaiskiintiön 2 500:aan. Vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä määrää voitaisiin jatkossa siitäkin nostaa. SDP:stä ja kristillisdemokraateista olisi perustelua palata 1 050 kiintiöpakolaisen linjaan, joka oli käytössä vuosina 2014 ja 2015.

Perussuomalaisista 750:n pakolaisen kiintiö on jo nyt huomattavan suuri.

Turvapaikanhakijasumaa pitäisi purkaa

Myös turvapaikanhakijoiden siirrot EU:ssa saattavat nousta esiin syksyllä, kun unionimaat pohtivat Italialle annettavaa apua. Italiaan on saapunut tänä vuonna laittomasti 94 000 ihmistä Välimeren yli.

Vuonna 2015 maat sopivat jo kertaalleen, että Italiasta ja Kreikasta siirretään 160 000 turvapaikanhakijaa, jotka todennäköisesti saavat pakolaisaseman. Unkari, Tshekki ja Puola ovat kieltäytyneet noudattamasta järjestelyä.

Kokoomuksen ja Uuden vaihtoehdon mielestä Suomi on jo hoitanut osuutensa EU:n sisäisissä siirroissa ja edellyttää, että muutkin maat niin tekevät.

Seuraavan neljän vuoden aikana hallitus on sisäministeriön mukaan varautunut vuosittain noin 7 000 uuteen turvapaikanhakijaan. Turvapaikanhakija eroaa pakolaisesta siinä, että hän vasta hakee turvaa vieraasta maasta.