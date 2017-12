Stockmannin toimitusjohtaja blackface-kohusta: "Ensi kerralla mietimme tarkemmin"

Tavarataloketju Stockmannin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen sanoo Twitterissä, että jouluna tapahtunut tiernapoikavideosta noussut somekohu on antanut yhtiölle "uuden ja tarpeellisen oppimiskokemuksen".

Veijalainen kirjoittaa, että suomalaiset juhlaperinteet ovat hänelle ja Stockmannille erittäin tärkeitä ja niitä nähdään jatkossakin, mutta ensi kerralla yhtiö miettii paljon tarkemmin välittämäänsä viestiä.

Joulu toi meille Stockalla uuden ja tarpeellisen oppimiskokemuksen. Ensi kerralla mietimme paljon tarkemmin, millaista viestiä välitämme. Suomalaiset juhlaperinteet ovat minulle ja yhtiöllemme erittäin tärkeitä ja niitä nähdään taloissamme varmasti jatkossakin. — Lauri Veijalainen (@LauriVeija) 28. joulukuuta 2017

Stockmann joutui somekohun kohteeksi julkaistuaan tiernapoikavideon, jossa Murjaanien kuningasta esitti Helsingin Stockmannin Herkun työntekijä kasvot tummaksi maalattuna. Stockmann poisti videon pian arvostelun jälkeen ja esitti anteeksipyynnön:

Oululaisessa tiernapoikaperinteessä on tavallista, että Murjaanien kuningasta esittää valkoinen esiintyjä, jonka kasvot on maalattu tummaksi. Sosiaalisessa mediassa Stockmannia arvosteltiin blackface-teatteriperinteen jatkamisesta. Blackface on kasvomeikki, jota valkoihoiset esiintyjät ovat käyttäneet näytellessään mustaihoista henkilöä. Nykyään blackfacea pidetään erittäin rasistisena erityisesti Yhdysvalloissa.

Tiernapoika-laulunäytelmää esitetään joulun aikaan erityisesti Oulussa. Sen juuret ovat keskiaikaisissa mysteerinäytelmissä, joissa kuvataan raamatullisia tapahtumia. Oulussa tiernapoikanäytelmiä on esitetty 1800-luvulta lähtien.

Ilta-Sanomien haastattelema Tuure Holopainen sanoo, että ainakin Oulussa Murjaanien kuningas on esityksessä joko tummaihoinen esiintyjä tai valkoihoisen esiintyjän kasvot maalataan tummaksi.

– Niin kauan kuin tiernapojat on Suomessa ollut, on yksi henkilöistä ollut joko tummaihoinen tai hänen kasvonsa on maalattu, Holopainen sanoo.

Holopainen on toiminut pitkään Tiernasätiön hallituksen puheenjohtajana, mutta on sittemmin jäänyt eläkkeelle.

Holopaisen mukaan vuosien saatossa on ollut tiernapoikajoukkueita, joihin murjaanien kuninkaaksi on halunnut tummaihoisia henkilöitä

– Eivät hekään ole pitäneet sitä rasistisena.

Holopainen muistuttaa, että tiernapoikanäytelmässä Murjaanien kuningas on tunnettu hyvyydestään ja valkoihoinen Herodes on tarinan roisto.