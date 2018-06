Sote sähköistää viikonlopun puoluekokouksia - kokoomuksessa sote-lämmöt nousevat heti tänään

Viime päivien vääntö sote-uudistuksen ympärillä kuumentaa viikonlopun puoluekokouksia. Keskustan ja kokoomuksen puoluekokoukset alkavat tänään. Keskusta on koolla Sotkamossa ja kokoomus Turussa.

Varsinkin kokoomuksen puoluekokouksessa sote- ja maakuntauudistuksen odotetaan herättävän tiukkaa keskustelua. Paikalle on tulossa tulikivenkatkuista kritiikkiä maakunta- ja sote-uudistukselle antanut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.).

Tiukkaa sote-keskustelua on luvassa kokoomuksen puoluekokouksessa heti tänään. Torstaina Vapaavuori kertoi twitterissä aikovansa mennä puoluekokouksen yhteydessä tänään olevaan sotettaako-erillistapahtumaan. Vapaavuori uskoi saavansa myös puheenvuoron.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi torstaina ehdottaneensa tällaisen tapahtuman järjestämistä.

- En halua, että on vähimmissäkään sellainen olo, että meidän puoluekokouksessa ei haluttaisi keskustella sotesta. Niin kuin olen ilmoittanut, minä olen valmis keskusteluja käymään, Orpo sanoi torstaina eduskunnassa.

Hän kertoi olleensa koko ajan käytettävissä keskusteluihin.

- Olemme koko ajan muun muassa Vapaavuoren Jannen kanssa näitä keskusteluja käyneet keskenämme siitä huolimatta, että meillä on erilainen näkökulma, Orpo sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtajana jatkokaudelle menossa oleva Orpoon vankasti puolustanut sote- ja maakuntauudistusta.

Uudistuksen kaatuminen ei Vapaavuoren mielestä tarkoittaisi mitään merkittävää Orpon asemalle kokoomuksessa.

- Itse koen, että Petteri Orpo nauttii laajaa luottamusta kokoomuksen piirissä. Ei se ole riippuvaista yhdestä yksittäisestä asiasta, vaikka asia olisi isokin, Vapaavuori sanoi keskiviikkona STT:lle.

Vapaavuori ja Orpo ovat tukeneet toisiaan useissa käänteissä viime vuosina, mutta sote- ja maakuntauudistuksessa näkemykset eroavat jyrkästi. Vapaavuori luonnehtii hänen ja Orpon nykyisiä välejä ihan toimiviksi ja hyviksi.

- On totta kai selvää, että tilanne, jossa ollaan jyrkästi eri mieltä isosta uudistuksesta, ei ole koskaan otollinen kahden ihmisen välisille henkilöväleille. Mutta olemme molemmat aikuisia, sivistyneitä ihmisiä ja meillä on pitkä yhteinen historia takanamme, kyllä me pystymme tämänkin käsittelemään, Vapaavuori sanoi.

Puoluesihteerikisassa Hakala ja Pirkkalainen

Keskustan Juha Sipilä ja kokoomuksen Orpo ovat molemmat saamassa jatkoa puolueidensa johdossa, mutta pientä säpinää puoluekokouksiin tuovat muun muassa varapuheenjohtajavalinnat.

Keskustan puoluesihteerikisaan ovat ilmoittautuneet Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala sekä ministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustaja Riikka Pirkkalainen.

Keskustassa sote-uudistus ei ole nostanut samanlaisia laineita kuin kokoomuksessa, mutta paineita tuo kokoomuksen ja SDP:n taakse jumittunut gallup-kannatus. Puolueen vähemmän maireista kannatusluvuista huolimatta pääministeri Sipilä on jatkamassa keskustan johdossa. Sipilän haastajaksi aiemmin pyrkinyt Paavo Väyrynen ilmoitti peruvansa aikeensa ja eroavansa keskustasta. Kotkalainen Vesa Levonen on ilmoittanut pyrkivänsä puheenjohtajaksi, mutta jos äänestykseen päädytään, hänen ei ennakoida saavan kuin joitakin hajaääniä.

