Sosiaalinen media täyttyy parhaillaan sateenkaarista – näin historiallista päivää paalutetaan Twitterissä

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan tänään keskiviikkona 1. maaliskuuta. Maistraattien keräämien tietojen mukaan Suomessa vihitään avioon loppuviikon aikana 32 paria pääsääntöisesti Etelä-Suomessa.

Muutoksista merkittävin on se, että avioliitto on muuttunut laissa kahden henkilön väliseksi. Aiemmin avioliittolaissa mainittiin mies ja nainen.

Historiallista päivää on juhlittu yöstä alkaen Twitterissä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) totesi Suomen olevan nyt ison askeleen tasa-arvoisempi, ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi heränneensä ystävänsä viestiin. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön twiitissä esiintyivät eriväriset sydämet.

Tulihan se sieltä, todetaan Ihmisoikeusliiton twiitissä. Suomen UN Women iloitsee, että Suomen ansiosta tasa-arvoisen avioliiton sallivien maiden määrä nousi kolmeentoista Euroopassa.

Congrats Finland for bringing to 13 the number of European countries with marriage equality! #EqualityMatters #Planet5050 #tahdon pic.twitter.com/jjTy98n1tw