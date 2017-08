Sorsastuskausi alkaa sunnuntaina – Riistakeskus toivoo malttia taantuneiden lajien pyyntiin

Vuosi vuodelta metsästäjien käyttäytyminen on parantunut, mutta yhä on korjattavaa.

Valitettavasti osa metsästäjistä ei edelleenkään erota esim. Oulun seudun rannikolla esiintyvää harvinaista harmaasorsaa sinisorsasta. Ammutaan ennen kuin on laji varmistettu. Nopeassa tilanteessa erottaminen on käytännössä mahdotonta, joten ei pidä painaa liipasimesta ennen kuin laji on varma.

Toinen ongelma on kun ammutaan niin hämärässä että lajitunnistaminen on käytännössä mahdotonta. Olisi korkea aika kieltää metsästys auringonlaskun ja -nousun välillä. Tai sitä voitaisiin ainakin kokeilla jonkin aikaa, ehkä noin 5 vuotta, ja katsoa mitä vaikutusta sillä olisi vesilintukantoihin.