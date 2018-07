Soldiers of Odinin porukka ilmaantui perussuomalaisten nuorten Welcome Trump -mielenilmaukseen Helsinkiin

Perussuomalaisten Nuorten mielenilmaus kokosi sunnuntaina Narinkkatorille lähes sata ihmistä toivottamaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tervetulleeksi Suomeen. Tapahtumapaikka sijaitsee kauppakeskus Kampin edustalla aivan Helsingin keskustassa.

Marika Poikolainen, Teppo Marttinen ja Suvi Karhu olivat pukeutuneet vapaudenpatsaaksi, Setä Samuliksi ja Suomi-neidoksi.

– Tämä on ainutkertainen, historiallinen tilaisuus. On hyvä, että meillä on hyvät suhteet suurmaihin ja niiden johtajiin. Toivottavasti tapaamisessa saadaan parannusta esimerkiksi Krimin tilanteeseen, Poikolainen miettii.

Donald Trump vaikuttaa olevan mielenilmaukseen osallistuvien mieleen.

– Hän on erityisen hyvä presidentti ja saanut tuloksia aikaan esimerkiksi Pohjois-Korean kanssa. Hän on myös hyvä puhuja, Poikolainen ja Marttinen sanovat.

Nuoret korostivat, että mielenilmaus on tehty myönteisessä hengessä.

Perussuomalaisten Nuorten viereen kokoontui myös Soldiers of Odin järjestön paitoihin pukeutuneita ihmisiä noin kymmenkunta Trump-lipun ympärille.

Perussuomalaisten Nuorten tapahtumassa jaetaan pieniä hampurilaiskaramellejä ja myydään Trumpin kampanjan tekstiä mukailevia Make Helsinki Great Again -lippiksiä.