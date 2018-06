Soini Trumpin ja Putinin tapaamisesta: Kun nämä herrat ovat liikkeellä, niin koko maailman media on täällä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin huipputapaaminen Suomessa heinäkuussa pakotti ulkoministeriön hetkessä uuteen asentoon.

– On aika raju juttu ponkaista homma pystyyn parissa viikossa. Järjestelyt alkoivat heti ja viestintäjohtajalta paloivat lomat, ulkoministeri Timo Soini (sin.) kertoo Lännen Medialle.

Soini on luottavainen siihen, että ministeriön virkakunta tekee sen, mitä on tehtävä.

– Onhan tämä voimanponnistus, mutta kaikki tehdään, mitä vaaditaan ja niin hyvin kuin taidetaan.

Ulkopuolisia väliaikaisia apuvoimia ei ministerin mukaan tarvitse palkata.

Väkeä tuhansia?

Tapaamisen myötä Suomi on hetken maailman keskipiste ja väkeä on odotettavissa satamäärin, vaikka kyseessä on kahden johtajan tapaaminen.

Moni puhuu, että tulijoiden määrä on yli nelinumeroinen.

Soini ei arvuuttele tässä vaiheessa, missä haarukassa liikutaan.

Molemmilla johtajilla on taustajoukot. Ne koostuvat yleensä avustajista, sihteeristöstä, tulkeista ja omasta turvahenkilöstöstä.

Joissakin puheenvuoroissa on väläytetty, että tapaamista raportoimaan tulevien toimittajien määrä nousee huippuunsa. On puhuttu tuhannesta ja jopa suuremmastakin joukosta.

Kun Trump tapasi Pohjois-Korean Kim Jong-Unin Singaporessa, tapaamista oli saapunut seuraamaan noin 3 000 lehdistön edustajaa.

– kun nämä herrat ovat liikkeellä, niin koko maailman media on täällä, Soini luonnehti.

Paikkaa varjellaan

Virallisen tiedotteen mukaan tapaaminen järjestetään Helsingissä. Mutta missä?

Eduskunnassa pohdittiin monessa kuppikunnissa, mikä on oikea osoite. Königstedin kartano Vantaalla on ollut suosittu tapaamisten kokoontumispaikka. Siellä Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimien komentajat pitivät kokousta kesäkuun alussa.

Muita vaihtoehtoja voisi olla Finlandia-talo, jonne mahtuisivat suuretkin delegaatiot. Myös presidentin virka-asunto Mäntyniemi samoin kuin kesäasunto Naantalin kultaranta ovat vilahdelleet spekulaatioissa.

Soini ei ota kantaa tapaamispaikkaan, mutta korostaa, että Helsinki lukee tiedotteessa.

Kaiken kaikkiaan Soini pitää tapaamista hienona tunnustuksena Suomelle ja maamme luotettavuudelle.