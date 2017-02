Soini: Osinkoverosta voi löytyä korvaava kohde, kun "juppikuunarit" jäävät verotta

Hallitus miettii puoliväliriihessä huhtikuussa, mistä löydetään puuttuvat tulot, kun sekä suunniteltu venevero että moottoripyörävero päätettiin keskiviikkona perua. Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mukaan riiheen valmistuu selvityksiä mielenkiintoisista asioista.



– Siellä on esimerkiksi osinkoverouudistus, josta voisi korvaaja löytyä. Se on sopimuskysymys, eikä siitä ole hallituksessa yhteistä linjaa. Mutta jostainhan ne verot pitää ottaa, Soini sanoi toimittajille eduskunnassa.



Soini perusteli perussuomalaisten ehdottaman veneveron perumista kokonaisratkaisulla.



– Emme halunneet moottoripyöriä verolle. Paketin hinta oli se, että nämä molemmat, vene- ja moottoripyörävero, otettiin pois. Minä olisin juppikuunarit pannut verolle. Ei tässä mitään katiskaveneitä ja pikkupurtiloita ole verolle oltu pistämässä aikaisemminkaan.



25 vuotta vanhaa Corsaakin verotetaan



Soini kertoi lähteneensä veneveron puolustamisessa oikeudenmukaisuudesta.



– Kun 25 vuotta vanhalla pienellä Opel Corsalla ajelee Iisalmen takana, niin sitäkin verotetaan.



Soini selvitti vielä kerran budjettiriihen tiedotustilaisuudessa käyttämäänsä termiä ”juppikootteri”, jolla hän tarkoitti vesijettiä. Hän iloitsi viime syksynä siitä, että ”herrojen huvikuunarit ja juppikootterit” joutuvat verolle.



– Juppiskootterista ei ole koskaan puhuttukaan, hän tarkensi.



Soini kertoi tehneensä keskiviikkoaamuna hallituskumppaneille ehdotuksen moottoripyöräveron perumisesta.



– Lähden siitä, että hallitusohjelmasta pidetään kiinni, ja jos sitä muutetaan, se tehdään yhdessä. Nyt sitä yhdessä muutettiin.



– Jos joku asia ei toimi, tehdään uusi päätös. Päätöksessä, joka ei ole kohtuullinen eikä oikein, ei kannata roikkua kiinni, Soini perusteli.



Sipilä: Toimi jätetään tekemättä, ei peruta



Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan verojen kokonaisuus käydään läpi puoliväliriihessä. Suurin syy myös veneverohankkeesta luopumiselle oli Sipilän mukaan se, että sen tuotto jäisi aiemmin arvioitua pienemmäksi.



Sipilä kiisti, että vene- ja moottoripyörävero varsinaisesti peruttaisiin, koska niistä ei ehditty antaa hallituksen esitystä.



– Hallitusohjelmassa mainittu toimi jätetään tekemättä, Sipilä täsmensi toimittajille eduskunnassa.



Hän muistutti, että kahdelta viime vuodelta verotuloja on kertynyt arvioitua enemmän.



– Verokokonaisuutta katsotaan puoliväliriihessä, kun viime vuoden luvut tarkentuvat.



Sipilä ei lähtenyt arvioimaan, paljonko verotuloja jäi saamatta, kun moottoripyöriä ja veneitä vedettiin veron pelossa pois rekisteristä.



– Varmaan kaikki tarpeelliset ajoneuvot sinne palautuvat, jos sieltä veron takia on jokin lähtenyt pois. Asia oli valmistelussa ja nyt on kuultu asiantuntijoita. Tulos on se, että veroista ei kerry sellaista, mitä on arvioitu. Silloin on järkevä jättää tekemättä toimi, jonka hyötysuhde jää huonoksi.



”Erillisiä korvaavia veroja ei etsitä”



Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo korosti Lännen Medialle, että hallitus katsoo verotusta kokonaisuutena, kun julkisen talouden suunnitelmaa tehdään. Mitään erillisiä korvaavia veroja ei etsitä vene- ja moottoripyöräveron kompensoimiseksi. Orpon mukaan hallituksen trion puhelinkokouksessa tekemään päätökseen ei kuulunut mitään muuta kuin luopua suunnitellusta moottoripyörä- ja veneverosta.



– Tämä oli järkevä päätös, vero olisi ollut vaikea toteuttaa, sen osumatarkkuus olisi huono ja toivottuja verotulokertymiä ei olisi tullut. Pisteverot eivät ole järkeviä. Haitallisia vaikutuksia näkyi jo veneiden ja venevarusteiden kaupassa.



Orpon mukaan arviot veneveron kertymästä olivat kutistuneet vain arvonlisäverojen marginaalin suuruiseksi summaksi eli reiluun kymmeneen miljoonaan euroon.