Sipilän kanssa selvitettiin ennalta hallituksen jatkoa nykykokoonpanolla, kertovat valtiosääntöasiantuntijat

Perussuomalaisten jakautuminen nähtiin riskinä jo hallitusta muodostettaessa 2 vuotta sitten, ja sitä asiaa on varmasti käyty läpi jo tuolloin. Riskinä vain oli alunperin että nuivalaiset jättävät puolueen, ja tässä nyt kävikin niin päin että Soinilaiset jättivät puolueen. Jo 2 vuotta sitten on varmasti laskeskeltu että minkälaiset voimasuhteet kummallekin puolelle jää, ja Sipilä on pystynyt luottamaan siihen että Soinin seuraajia on riittävästi eduskuntaenemmistöä ajatellen.