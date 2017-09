Sipilä Ylellä: Hallituksen politiikka osunut eniten pienituloisiin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myönsi Ylen A-studiossa, että hallituksen toimet ovat iskeneet eniten pienituloisiin ihmisiin.

– On totta, että näin on käynyt.

Sipilältä kysyttiin haastattelussa syytä, miksi pienituloisten tulot ovat hallituskauden aikana vähentyneet, vaikka hallitus nimenomaan on puhunut pienituloisimpien ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta.

Hän totesi, että pienituloiset ovat usein yhteiskunnan tukien varassa, joten pienetkin leikkaukset vaikuttavat heidän tulojensa suuruuteen.

– Kun kasvu lähtee liikkeelle, niin kyllä kasvusta työssä olevat ja hyvätuloiset hyötyvät kaikkein eniten, mutta se on se seuraava vaihe, kun saamme julkisen talouden tasapainoon, niin kyllä meidän pitää pitää koko yhteiskunta mukana.



Sipilä otti vastuun siitä, että pienituloinen joutuu käymään leipäjonossa



Sipilälle esitetyssä yleisökysymyksessä kysyttiin, mikä on pääministerin vastuu, kun pienituloinen joutuu käymään leipäjonossa, kun hänen lomarahojaan on leikattu ja palkkaa alennettu.

– Ensinnäkään ei hallitus ole leikannut kenenkään palkkaa. On virheellinen käsitys, että me hallituksena olisimme jossain palkkaneuvottelussa tai budjetissa päätetty. Lomarahatkin ovat työmarkkinajärjestöjen sopimia. Se mitä itse ehdotin kiky-sopimukseksi on, että olisimme lisänneet työaikaa, jolloin se olisi kohdellut kaikkia tasa-arvoisesti, Sipilä sanoi ensin.

Häneltä kysyttiin uudestaan, että kieltääkö hän vastuun siitä, että palkansaaja joutuu käymään leipäjonossa.

– En minä siitä vastuuta kiellä, kyllä tätä kilpailukykysopimusta olen ajanut, koska tiesin ja olen edelleen sitä mieltä, että ilman sitä Suomen tilanne olisi nyt aivan toinen niin moni työtön on saanut kilpailukykysopimuksen takia töitä. Että minusta se on ollut se palkansaajan osuus tässä yhteisessä talkoossa.



"Pakolaiskiintiön nosto mahdollista toivottavasti kahden vuoden päästä"



Pakolaiskiintiön nostaminen nykyisestä 750:stä kahteen tuhanteen voisi olla mahdollista kahden vuoden kuluttua, Sipilä arvioi. Hänen näkemyksensä mukaan moni asia ei vielä toimi, joten päätöstä nostosta ei ihan heti voida tehdä.

– Toivottavasti kahdessa vuodessa päästäisiin siihen, että meillä kaikki toimii kunnolla ja voidaan sitten hallitusti siirtää painopistettä YK:n kanssa yhteistyössä tehdyn kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta tuleviin pakolaisiin.

Sipilä totesi myös pitävänsä pakolaiskiintiön nostoa osana Euroopan unionin laajuista ratkaisua.