Juha on tehtävänsä tehnyt ja tolkusti kyntensä näyttänyt, joten Juha saa mennä. Erikoista on, että pääministeripuolueen presidenttiehdokas ei saa kannatusta. Onko syynä juuri se, että pääministeri on samasta puolueesta ja jos on niin kepuleiden pitäisi katsoa peiliin jos sellaisen omistavat. Hyvä tietää, että Sipilöinti tässä maassa jää yhden kauden mittaiseksi ja köyhien kyykyttäminen loppuu. Seuraavissa eduskuntavaaleissa jää oppositioon ainakin kepulit ja siniset, joka on pelkästään hyvä asia. Vihreät ja demarit sen sijaan menevät hallitukseen ja pienistä puolueista joku tai sitten hallituksessa ei ole kuin kolme puoluetta.