Sipilä pitää tuloerojen kasvua mahdollisena – perustelee kehitystä kovalla talouskasvulla

Sipilä on hallituksineen tehnyt hyväkin. Sitä ei ole kiistäminen. Moni aikaisempi hallitus ei ole pystynyt tämmöiseen kasvuun MUTTA

vähempiosaisilta leikkaaminen on ollut ISO virhe. Tämä on vienyt Sipilän hallituksen saappaat suohon.Oppositio suossa on koko hallitus ensi kaudella. Niin pettynyt ja järkyttynyt on kansa. Lupaukset joita Sipilä teki "Suomi nousuun" epäonnistui. Vähempiosaisetkin on suomalaisia ja he eivät pääse tähän nousuun, joka parempi osaisille on tullut. Mutta miten voi miljoonien eurojen omaisuuden omaava ymmärtää meitä 1500e bruttopalkkaa saavia? Pärjättävä on sillä 5e päivä.