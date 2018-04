Sinisten kiukku kokoomusta kohtaan ei ota laantuakseen - puolue jatkaa kuitenkin hallituksessa

Just joo on siinä Sinisillä vaikutusvaltaa hallituksessa, kun ei meinaa asian tiimoilta saada hallituspuolueille yhteistä neuvotteluakaan järjestymään, no onneksi heillä on viisi sääliministeriä edellisistä loikkauksista. Millähän ne nyt meinaa hallitusta kiristää, vai oisko Sipilällä vielä ministeripaikkoja lohdutukseksi jaettavana, ne on kohta taas porukalla telkkarissa itkemässä poliittisen kodin menetystä. Oispa kaikissa työpaikoissa tuommoisia saippuasarjoja meneillään, niin työelämä olisi tosi mielenkiintoista, vai oisko sittenkin parempi, että kaikki kansanedustajat vaihdettaisiin laidastaan uusiksi. Loppuisi edes vähäksi aikaa loikat,lennot, takakontit,kopeloinnit jne...