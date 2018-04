Sinisten Kaj Turunen on loikkaamassa kokoomukseen

Sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen vahvistaa loikkauksen Lännen Medialle. Loikkaus voi tarkoittaa luottamuspulaa hallituspuolueiden välille.

Savonlinnalainen sinisten kansanedustaja Kaj Turunen siirtyy Lännen Median tietojen mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmään.

Asian vahvisti hetki sitten Lännen Medialle sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen.

Turunen on toisen kauden kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja. Torvisen mukaan Turunen on ollut sinisten eduskuntaryhmässä kaikista oikeistolaisin ja ajanut talousvaliokunnassa yrittäjämyönteisiä kannanottoja. Turunen on siviiliammatiltaan yrittäjä.

Lännen Media ei ole vielä tavoittanut Turusta kommentoimaan asiaa. Kokoomus on järjestämässä tänään tiedotustilaisuutta kello 12, jossa asia julkistettaneen.

Turunen tulee samasta Kaakkois-Suomen vaalipiiristä kuin työministeri Jari Lindström (sin.).

Torvisen mukaan tämä tarkoittaa hallituskriisiä, koska hänen mukaansa kokoomus on "pelannut tällaista peliä" sinisten takana. Torvinen pitää äkkiseltään jopa mahdollisena, että hallitus hajoaa.

Siniset ovat kimmastuneitta uutisesta. Puolueella on ryhmäkokous asian johdosta kello 11.50.

LM:n tietojen mukaan siniset ovat aikeissa kutsua puoluehallitusta koolle.