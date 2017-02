Ensi töikseen onnellinen ihmisoikeusjärjestö Setan puheenjohtaja Viima Lampinen twiittasi, kun eduskunta perjantaina kaatoi tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseen tähdänneen kansalaisaloitteen äänin 120–48.



Uusi avioliittolaki astuu voimaan 1. maaliskuuta. Se tuo samaa sukupuolta oleville pareille avioparien oikeudet. Uuden lain kumoamiseen tähdännyttä Aito avioliitto -kansalaisaloitetta käsiteltiin ensin lakivaliokunnassa, joka teki asiasta mietinnön. Mietinnön vuoksi aloite tuotiin eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi.



– Pakko sanoa, että tietysti olo on nyt tuloksen selvittyä ja varmistuttua helpottunut.



– Odotan, että nyt päästään eteenpäin. Tämä on ainoa oikea ratkaisu, joka kansallisen ihmisoikeuskehityksen näkökulmasta oli tehtävissä, Lampinen kommentoi Lännen Medialle.



Lampisen mukaan monet olivat melko varmoja ja vakuuttuneita, että Aito avioliitto -kansalaisaloite kaatuu eduskunnassa. Toisaalta moni tiedosti, että demokraattisessa käsittelyssä olisi voinut tapahtua mitä tahansa.



– Mikäli toisin olisi käynyt, emme missään nimessä olisi lopettaneet taistelua yhdenvertaisten oikeuksien puolesta, hän sanoo.



Enemmän kansanedustajia uuden lain takana kuin vuonna 2014



Lampinen on tyytyväinen äänien jakautumiseen eduskunnassa.



– Ne ovat sen suuntaiset kuin pitääkin. Kansanedustajien määrä, jotka äänestivät [tasa-arvoisen avioliittolain] puolesta, kasvoi. Mielestäni se on oikein hieno kehitys, Lampinen sanoo.



Vuonna 2014 eduskunta päätyi kannattamaan tasa-arvoista avioliittolakia äänin 105–92.



Lampisella ei ole lähettää terveisiä Aito avioliitto -aloitteen taustajoukoille.



– Heillä on totta kai ollut oikeus tehdä demokratian puitteissa se, mihin heillä on ollut työkaluja käytettävissään. Asia on nyt käsitelty ja tästä mennään eteenpäin, hän sanoo.



Lampinen aikoo juhlistaa uuden lain voimaantuloa 1. maaliskuuta.



– Olen ainakin osallistumassa juhlatilaisuuteen, jossa nostamme maljan uudelle laille, hän sanoo.



Iltaa hän suunnittelee viettävänsä ystävien seurassa.



– Välillä on otettava aikaa riemuita ja iloita, koska muutoin ei jaksa taistella yhdenvertaisten oikeuksien puolesta. On tosissaan välillä hengähdettävä, hän sanoo.