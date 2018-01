Sateenkaaripareja vihkinyt pappi odottaa tuomiokapitulin ratkaisua myös Facebook-kirjoituksistaan

Onneksi erosin luterilaisesta kirkosta jo vuosia sitten. Harmittaa että seurakunta on nykyään niin liberaal ja pyrkii miellyttämään ei uskovia ihmisiä. Raamattu on erittäin selkeä ketä saa vihkiä ja ketä ei. Ei kirkon tarvitse miellyttää ihmisiä jotka eivät usko Jumalaan, vaan pysyä uskollisena Raamatulle. Jos käännymme Raamattua vastaan, niin lopulta seurakuntaa ei enää ole. Meillä on todella moni eronnut kirkosta juuri tämän liberalismin vuoksi ja liittyneet seurakuntiin, jossa Raamattua vielö kunnioitetaan.