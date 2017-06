Sarkkinen: Uusien vaalien paikka, muutoin Halla-aho pääsee uhriutumaan

Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen pitää uusia eduskuntavaaleja parhaana ratkaisuna käsillä olevaan kriisiin. Uudet vaalit olisivat Suomen poliittisessa historiassa poikkeukselliset, mutta poikkeuksellinen on Sarkkisen mukaan tilannekin.

– Jos perussuomalaisten tilalle otetaan muita puolueita, perussuomalaiset saavat uhrin aseman. Halla-aho pääsee uhriutumaan siitä, että häntä ei haluttu hallitukseen.

Sarkkisen mukaan uudet vaalit puhdistaisivat pöydän ja mittaisivat istuvan hallituksen ja uuden perussuomalaisen johdon kannatuksen.

– Viime vaaleissa puoluejohto oli erinäköinen, ja puoleen painotuksetkin olivat erilaiset.

Sarkkisen mukaan hallituksen kivinen tie on enteillyt ongelmia. Hallituspuolueiden yhteistyö on rakoillut esimerkiksi sote-uudistuksen takia. Siemenet vaikeuksille kylvettiin Sarkkisen mielestä jo hallitusneuvotteluissa.

– Jos neuvotteluissa olisi paremmin linjattu sote-uudistuksen keskeiset periaatteet tai päätetty jatkaa parlamentaarisella valmistelulla, uudistus olisi edennyt paremmassa yhteisymmärryksessä, eikä tilanne olisi mennyt näin lukkoon.

Sarkkinen sanoo, että myös ministerien määrän vähentäminen näyttää jälkikäteen harkitsemattomalta.

– Jos ministereitä olisi jo alun perin nimetty riittävästi, lainvalmistelun taso olisi voinut olla parempaa.

Sarkkisen mukaan perussuomalaisten hallitustaival heijastui puoluekokouksen valintoihin. Puolue on ollut mukana tekemässä kovaa leikkauspolitiikkaa, mikä on karkottanut kannattajia.

– Kupla on puhjennut, ja puolueen kannatus on suurin piirtein puolittunut. Puoluekokouksen tulos on merkki siitä, että vanhat kannattajat ovat lähteneet. Puolueeseen on jäänyt vain piinkova maahanmuuttovastainen ydin.