Sähköpyörien Tesla syntyy Suomessa: Uudentyyppinen sähkömoottori ja pyörän runkoon integroitava akku

Jotenkin koko kuviosta tuli dejavu tunne. Taas on keksitty jotain ja rahaa saatu tekesistä ja mukana on joku sarjayrittäjä. Lisää rahaa tarvitaan ja neuvotteluja käydään eri valmistajien kanssa, mutta niiden nimiä ei kerrota yms. Uskottavuus on mennyt näihin innovaatioihin parin "lähes miljonäärin" takia.