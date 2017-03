Sähköiset kirjoitukset laajenevat tänään – osassa tietokoneista voi olla ongelmia

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset laajentuvat tänä keväänä kolmella aineella, joista ensimmäinen on tänään kirjoitettava psykologia.



Sähköiset yo-kirjoitukset käynnistyivät viime syksynä kolmessa aineessa, ja palaute oli Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin Kaisa Vähähyypän mukaan pääasiassa positiivista. Uudentyyppisiä tehtäviä sekä mahdollisuutta editoida tekstiä on kiitelty. Joitakin muutoksiakin on palautteen perusteella kuitenkin tehty.



Sähköisiä kielten kokeita on muutettu niin, että kuuntelu ja kirjallinen koe on yhdistetty. Kukin voi siis tehdä kuuntelun omassa tahdissaan.



– Kokelaiden stressi vähenee, kun kuuntelu ei enää ole alle tunnin kestävä jännittävä tilanne, vaan jokainen rytmittää sen itse siinä kuuden tunnin aikana.







Teknisiä ongelmiakin tuli vastaan, Vähähyypän mukaan tosin ennakoitua vähemmän. Joissakin lukioissa esimerkiksi ilmeni ongelmia varapalvelimen kanssa. Nämä ongelmat paikallistettiin tietyntyyppisiin muistitikkuihin, ja tänä keväänä lukioihin on lähetetty vain sellaisia tikkuja, jotka syksyllä toimivat hyvin.



Sähköisissä kirjoituksissa kokelaat käyttävät omia kannettavia tietokoneitaan, joille ladataan usb-tikulta kokeessa tarvittava käyttöjärjestelmä. Ratkaisua on kritisoitu, sillä osalla koneista – varsinkin uusimmista – järjestelmä ei ole toiminut.



– Tämä on valitettavasti ongelma, jota ei pystytä ihan lyhyellä aikavälillä ratkaisemaan, kun tekniikka etenee melkoista vauhtia, Vähähyyppä sanoo.



– Ylivoimainen enemmistö koneista kuitenkin toimii ongelmitta, mutta käynnistys saattaa alkuun vaatia harjoittelua.



Vähähyypän mukaan kouluilla tulee olla riittävä määrä varmasti toimivia varakoneita. Hän muistuttaa myös, että jokaisella on velvollisuus testata koneensa toimivuus ennen koetta.



Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi toissa vuonna kurssikoejärjestelmä Abitin, jossa käytetään samaa käyttöjärjestelmää kuin sähköisissä kirjoituksissa. Opettajat voivat teettää sillä kurssikokeita, jotka siis toimivat samalla harjoituksina ylioppilaskoetta varten. Tähän mennessä Abitilla on tehty jo yli puoli miljoonaa koesuoritusta.







Tämän kevään ylioppilaskokeissa ensimmäistä kertaa sähköisesti kirjoitettavia aineita ovat psykologia, ranska ja yhteiskuntaoppi. Psykologia kirjoitetaan tänään keskiviikkona.



Oulun Lyseon lukiossa psykologiaa opettava Mirjami Berg näkee sähköisessä kokeessa pääasiassa positiivisia mahdollisuuksia. Hän uskoo, että sähköinen psykologian koe on paperista monipuolisempi. Siihen on helpompi liittää erilaisia aineistoja, vaikkapa uutisia ajankohtaisista ilmiöistä tai videoita tosielämän tilanteista.



– Koetehtävät voidaan helpommin liittää median sisältöihin ja arkielämään, mikä toivottavasti motivoi opiskelijoita.



Sekä Berg että lukion rehtori Mika Aalto pitävät ylioppilaskokeen digitalisointia välttämättömänä. He olisivat kuitenkin toivoneet, että valmistautumiseen olisi ollut käytettävissä enemmän aikaa. Kokeet eivät uudistuneet vain muodoltaan vaan myös rakenteeltaan ja pisteytykseltään. Samaan aikaan uudistuivat myös opetussuunnitelmat.



Opiskelijat ovat Bergin ja Aallon mukaan suhtautuneet sähköisiin kokeisiin enimmäkseen positiivisesti. Sähköinen koeympäristö on kirjoittajille jo tuttu, sillä kurssikokeiden järjestämiseen on käytetty Abittia.



Digitaalisuus on tullut lukioon muutenkin kuin kokeissa. Berg kertoo, että uutta opetussuunnitelmaa noudattavat ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat jo voineet valita, hankkivatko perinteisen painetun kirjan vai digikirjan, jota voi käyttää kaikilla mobiililaitteilla. Hän sanoo kuitenkin yllättyneensä siitä, että 36 opiskelijan ryhmästä vain yksi tai kaksi opiskelijaa on valinnut digikirjan.