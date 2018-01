Riehuva palautettava voi lentää sidottuna – poliisin välineistössä muun muassa käsirautavyö ja sylkyhuppu

3875hlöä x 2000€ on seitsemän miljoonaa 750 000 euroa! Ja tämä on ainoastaan arviona lentomatkan hinnasta. Mitään ei tunnusteta julkisuudessa, ei näiden lentojen kustannuksia eikä mukaan laitettuja taskurahoja. 554 palautusta on lähtenyt erityistoimin, eli vähintään kolmen henkilön voimin, kaksi poliisia ja se valvoja, että menee ihmisoikeudellisesti. 554 x poliisien palkat, päivärahat, valvojan päiväraha, palkka, paikkaliput, ja meikäläiselle verovirasto heittää satasen lisämaksua joka vuosi, vaikka sillä on takuulla tiedot muuttumattomista tuloista. Hallitus on niiin epäonnistunut näissä puuhissaan, ettei äärtä eikä rajaa. Meiltä vietiin lääkekorvaukset ja katsellessa näitä lukuja, ei ole olemassa estetttä yhdistellä menojen tarpeen tasapainottamista. Mutta älkää nyt sitten enää vaatiko yksikään poliitikko tai kansalaisjärjestö mitään lisärahoitusta minnekään päin maailmaa mihinkään kohteeseen. Kokonaiskulut ovat sellaista luokkaa, etteivät kansalaiset voi mitenkään käsittää.