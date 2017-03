Raportti: Valinnanvapaus keskitti terveyskeskukset hyvätuloisten asuinalueille –johtaako sote-uudistus Ruotsin tielle?

Ruotsissa terveydenhuollon valinnanvapauslaki astui voimaan vuonna 2010.

Sosiaalidemokraattinen ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiö on tilannut ruotsalaiselta Mats Wingborgilta raportin Ruotsin sote-uudistusten seurauksista.

– Lain käyttöönoton jälkeen on perustettu noin 270 uutta yksityistä terveyskeskusta, etupäässä tiheästi asutetuille ja taloudellisesti vauraille alueille, Wingborg kirjoittaa.

Ruotsissa on myös lakkautettu valtion apteekkimonopoli. Yritykset voivat harjoittaa vapaasti apteekkitoimintaa.

Suomalaisessa sote-keskustelussa on pohdittu, johtaako sote-uudistukseen kaavailtu valinnanvapaus yksityisten yritysten tuottamien palveluiden keskittymiseen tietyille alueille.

Valinnanvapauslaki takaa Ruotsissa yksityisille tuottajille vapauden päättää sijainnistaan. Potilas valitsee tuottajan.

Wingborgin mukaan tämä on vinouttanut terveyskeskusten sosiaalista jakautumista kaupunginosien välillä.

Nykyisin Ruotsissa on asukasta kohden enemmän terveyskeskuksia suurituloisten asuinalueilla kuin pienituloisten asuttamilla alueilla. Ruotsissa valinnanvapauden soveltaminen perusterveydenhuoltoon on lisännyt lääkärikäyntejä, mutta ennen kaikkea potilailla, joiden hoidontarve on pieni.

– Kilpailu on kannustanut houkuttelemaan `kannattavia` potilaita asiakkaiksi eli helppohoitoisia sairaita ja vireitä vanhuksia, Wingborg arvioi.

Vuosina 2010–amp;ndash;2011 eli välittömästi valinnanvapauslain voimaantulon jälkeen Ruotsiin perustettiin yhteensä 190 uutta yksityistä mutta verovaroilla rahoitettua terveyskeskusta.

Kalevi Sorsa -säätiön raportissa viitataan professori Göran Dahlgrenin kansainvälistä huomiota saaneeseen tutkimusartikkeliin, joka ilmestyi International Journal of Health Services -julkaisussa vuonna 2014.

Dahlgren osoitti artikkelissaan, miten yksityisten terveysalan yritysten päätöksiä ohjasi usein enemmän voitontavoittelu kuin ruotsalaisten potilaiden etu.

Uusista yksityisistä terveyskeskuksista 88 prosenttia perustettiin alueille, joilla hoidon palvelutaso oli jo valmiiksi hyvä tai erittäin hyvä.

Valinnanvapaus lisääntyi Ruotsin suurissa kaupungeissa, ei niinkään muualla maassa. Yksityisistä terveyskeskuksista 58 prosenttia perustettiin Tukholmaan, Göteborgiin tai Malmöhön eli Ruotsin kolmeen suurimpaan kaupunkiin.

Ruotsissa sairaanhoidon kokonaiskuluista 85 prosenttia katetaan julkisin varoin. Skånen maakäräjien perusterveydenhuollon kustannukset nousivat Ruotsin tilastokeskuksen mukaan vuosina 2008–2013 lähes 50 prosenttia. Yleinen kustannusnousu oli 10–20 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila kertoo, että sote-valmistelijat ovat käyneet opintomatkoilla Ruotsissa.

– Sote-keskusten sijoittumista ei voida säädellä, koska se menisi elinkeinotoiminnan rajoittamiseksi, mutta meillä on soten lakipohjassa erilaisia tapoja estää kermankuorintaa. Työikäisestä väestöstä maksetaan vähiten korvausta tuottajille, koska työntekijät ovat työterveyshuollon piirissä. Vastaavasti ikääntyneestä väestöstä maksetaan eniten korvausta, koska sen palveluntarve on suurin, Varhila toteaa.

Varhila korostaa, että sote-keskuksia Suomeen perustavat yksityiset yritykset eivät saa valita asiakkaikseen tietyn asuinalueen ihmisiä.

– Jos joku perustaa Eiraan sote-keskuksen, Vuosaaren asukkaat voivat yhtä hyvin päättää lähteä sinne asiakkaiksi. Julkisen liikenteen matkakortin käyttäminen on kaupungeissa edullista. Suur-Tukholman alueelta löytyy esimerkkejä siitä, että köyhempien alueiden asukkaat hakeutuvat vauraampien alueiden terveyskeskuksiin, Varhila kertoo.

Suomessa sote-keskuksen asiakkaaksi on tarkoitus rekisteröityä netissä vähintään vuodeksi.

– Sote-keskus ei voi valita asiakkaitaan, vaan sen on otettava asiakkaita vastaan siihen saakka, kunnes esimerkiksi ennalta ilmoitettu 10 000 ihmisen asiakasvolyymi on täynnä. Asiakas siis valitsee netissä palveluntuottajan, eikä tuottaja voi valita itselleen vain helppohoitoisia asiakkaita, Varhila korostaa.