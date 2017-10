Raahen henkirikoksista epäilty mies on hiv-positiivinen – poliisi etsii mahdollisia seksikumppaneita

Poliisin julkaisema kuva Tuomas Kangasniemestä. KUVA: Poliisi

Raahen kahdesta henkirikoksesta epäilty mies on hiv-positiivinen, kertoo poliisi.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että mies on ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä, eikä ole kertonut seksikumppanilleen sairastamastaan tartuntataudista. Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.

Poliisi julkaisee vuonna 1975 syntyneen miehen nimen ja kuvan, koska hänellä epäillään olleen muitakin seksikumppaneita. Mies on nimeltään Tuomas Kangasniemi (entinen Viirelä). Poliisi pyytää vuosina 2016-2017 miehen kanssa sukupuoliyhteydessä olleita ottamaan yhteyttä poliisiin.

On tärkeää, että mahdolliset seksikumppanit ilmoittautuvat poliisille sekä menevät hiv-testiin. He saattavat tietämättään kantaa hi-virusta ja tästä syystä olla hengenvaarassa. He voivat myös tietämättään tartuttaa virusta.

Mies on vangittuna epäiltynä kahdesta henkirikoksesta, joista toisessa menehtyi nuori nainen ja toisessa 65-vuotias nainen, joka oli hänen äitinsä. Tapauksia tutkitaan tällä hetkellä tappoina.

Vuonna 1992 syntynyt nainen löytyi syyskuussa kuolleena Raahen keskustasta. Vanhempi nainen löytyi yksityisasunnosta kuolleena muutama päivä myöhemmin. Myös nuori nainen oli miehelle entuudestaan tuttu. Poliisi tutkii miehen yhteyttä ja kontaktia nuoreen naiseen.

Poliisin mukaan miehen rikoshistoriassa on vielä yksi pahoinpitely, joka ei liity nyt tutkittavina oleviin asioihin.

Yhteyttä voi ottaa poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostitse tutkinta.raahe@poliisi.fi.