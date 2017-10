Pyhäjärven kaupunginjohtajakiemurat taas käräjillä – Kuntapäättäjiä syytetään virkarikoksista

Mitä merkitystä Rinnevaaralla on sitten ollut Pyhäjärven tai Heinolan kuntalaisille vaan onko se ihan sama asia kuin yleensä näissä tehtävissä oleville, että heillä itsellä on hyväpalkkainen virka jonka hyväksi ei käytännössä tarvitse tehdä mitään ,koska se juuri on paras tapa varmistaa heidän omalta osalta kaikki menee hyvin kun ei tee mitään. Veronmaksajilta kerätään sitten rahat tähän kaikkeen touhuun.