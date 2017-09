Puskaparkkeeraavat somekaravanaarit saivat löylyn – puheenjohtajalta raju ryöpytys

En kyllä nyt tällä syönnillä jaksa ymmärtää, mitä vikaa leiriytymisessä on? Ilman maanomistajan lupaa on luvallista leiriytyä tilapäisesti, ainakin telttaillen, kun ei mene pihoille eikä kasvaville pelloille, eikä olla ruutukaava-alueella. Asuntoauton ja asuntovaunun ajaminen on myös mahdollista aika moneen paikkaan, ehkä kovin huonoilla väylillä kulkeminen ja jälkien näin jättäminen on moitittavaa touhua?

Mutta onko tässä ryöpyssä pontimena saada maksavia jäseniä yhdistyksiin?