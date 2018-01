Puolueet vääntävät taas kovaa arvostelua saaneista tietulleista ja liikenneverkkoyhtiöistä - mukana yhä muokattu "Bernerin malli"

Valtiolla on hätä koska autoilu ja autonomistajat nyt jo pyörittävät suomentaloutta vankasti ja sen riippuvuutta olisi nyt vähennettävä. Autojen ja autoliikenteen vähentäminen veroteknillisin keinoin lisää väliaikaisesti työttömyyttä mutta korvaantuu aikojen kuluttua uusilla innovaatioisilla työpaikoilla.

Tästä on hyvä esimerkkinä länsimetro jonka työllistävä vaikutus oli rakennusaikana mittava vuosikymmenen.

Myös kauppa ja palvelualan, asuntotuotannon sekä työpaikkojen luominen rautateiden ja joukkoliikenne väylien tuntumaan on sujuvan liikkumisen muoto väestölle. Keskittäminen kannattaa sijoittajien ja valvonnan ja väestön hallittavuuden kannalta ja erityisen suotava kannatettava keino suomen kaltaisessa pitkässä maassa jossa jo tiestön ylläpito on maksaa kohtuutomasti autoilijoille.