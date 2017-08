Puhelinmyyjä saa kaupata puhelinliittymää vain luvallasi – sano "puhelin", se riittää

Teleoperaattorit saavat kaupata muille kuin omille asiakkailleen puhelinlaitteita ja internetliittymiä, mutta eivät puhelinliittymiä – paitsi siinä tapauksessa, että asiakas pyytää markkinointia tai on antanut siihen luvan.

Joissain tapauksissa kuluttajat ovat kokeneet tulleensa johdatelluiksi ikään kuin ottamaan matkapuhelinliittymät itse esille.

Puhelinmyyjä on saattanut esimerkiksi kysyä, millä laitteilla asiakas käyttää internetiä. Kun asiakas on vastannut käyttävänsä internetiä puhelimellaan, myyjä on tulkinnut asiakkaan ottaneen puhelimen mainitsemisen myötä matkapuhelinliittymäasiat itse esille.



Kaikki kolme suurta teleoperaattoria vakuuttavat, että puhelinmyyjät ohjeistetaan toimimaan lain hengen mukaisesti.

– Lakihan lähtee siitä, että vain jos kuluttaja itse pyytää, puhelinliittymiä saa tarjota muille kuin omille asiakkaille, Telian lakimies Mika Enäjärvi sanoo.

– Tässä on tarkat ja rajat ja säännöt. Jos asiakas ilmaisee selkeästi, että haluaa tietoa puhelinliittymistä, niitä voi markkinoida. Oma-aloitteisesti liittymiä ei lähdetä markkinoimaan, Elisan kuluttajaliittymistä vastaava liiketoimintajohtaja Jan Virkki sanoo.

Samaa mieltä on DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Toisaalta kaikki kolme myöntävät, että myyjän tulkinnalle jää varaa.

– Toki se jää ennen kaikkea myyjän tulkinnan varaan, onko asiakas nimenomaisesti kiinnostunut puhelinliittymien markkinoinnista. Puhelinlaitteitahan asiakkaille taas saa myydä, Aavikko huomauttaa.



Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen Riikka Rosendahlin mukaan puhelinmyynti on lähtökohtaisesti myyntitapana ongelmallista, koska tuotteen kuvaileminen puhelun aikana on vaikeaa.

– Perusongelma liittyy siihen, että puhelu useimmiten yllättää kuluttajan. Toisaalta puhelinmyyjä ovat usein nuoria, eikä heillä ole kovin pitkää kokemusta myyntitoiminnasta. Lisäksi alalla on suuri vaihtuvuus yrityksissä ja henkilökunnassa. Haasteena on, kuinka opettaa jokainen hyväksi myyjäksi, Rosendahl sanoo.

Kuluttajaneuvonta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto saavat yksistään matkapuhelinliittymiin liittyviä valituksia keskimäärin reilut kolme päivässä. Usein erimielisyydet liittyvät epäselvyyksiin siitä, mitä puhelimessa on sovittu.