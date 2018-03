Professori: Suomen tulevan kasvun tulppa on etelästä Ouluun kulkevan pääradan yksiraiteisuus

Kasvavat kaupungit

Pääradan perusparannukset ja lisäraiteet vahvistaisivat kaikkien sen varrella olevien kaupunkiseutujen vetovoimaa ja elinkeinoelämää.

Tilastokeskus on laatinut ennusteen Suomen väestömääriltään eniten kasvavista kaupunkiseuduista vuoteen 2030 mennessä.

Eniten väestö lisääntyy Tampereen seudulla: 12,9 % eli 47 500 asukkaalla.

Oulun seutu kasvaa 7,4 % (18 100 as.), Turun 5,2 % (16 900 as.), Pietarsaaren 5,1 % (2 560 as.), Vaasan 3,7 % (3 950 as.), Hämeenlinnan 2,6 % (2 460 as.) ja Seinäjoen seutu 1,9 % (2 090 as.).

Nopea junaliikenne ja rautateiden riittävä välityskyky edistävät kaupunkien välisten työssäkäyntialueiden muodostumista.

Joukko- ja kiskoliikennettä kehittämällä padotaan henkilöautojen lisääntyvää käyttöä työmatkaliikenteessä.