Professori: Pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen heikentäisi kalakantoja

Edelleen "asiantuntijat" puhuvat aidan seipäästä, kun pitäisi puhua koko aidasta. Pyydä ja päästä kalastuksen merkitys kalakantoihin on vähäinen.

Nyt on jo korkea aika pohtia sitä, miksi Norjan ja Ruotsin vesistöt ovat täynnä kaloja. Sinne porhaltavat suomalaisetkin vapaa-ajankalastajat niin talviongelle kuin myös kesäkalastukseen.

Suomessa saa verkoa pitää järvessä parin euron maksua vastaan 365 vuorokautta. Vastaavasti Norja ja Ruotsi ovat paljolti kieltäneet verkkokalastuksen kokonaan. Ruotsissa joihinkin suuriin järviin on mahdollista ostaa lyhytaikaisia Esim. Vuorokauden pyyntilupia ja hintaa on riittävästi. Ruotsissa ymmärretään verkottamisen haitat. Esim. Paljon liikkuvat kalalajit, kuten siika, taimen ja lohi ovat helposti ylikalastettavissa.

Tärkeintä on ymmärtää, että vesistöissä pitää olla riittävän suuri kalakanta, jotta siitä saadaan paras tuotto. Suomessa vesistöjen hehtaaria kohti laskettu tuotto on naurettavan vähäinen. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että emokaloja on vähän. Lisäksi vesien säännöstely pilaa kalojen luontaisen kudun onnistumisen. Vesivoimayhtiölle on asetettu kalanpoikasten istutusvelvoitteet, mutta kukaan ei valvo istutusten toteuttamista.