Keskustan Kärnä kieltäisi pyydä ja päästä -kalastuksen: "Kalastuksen lähtökohtana tulisi olla ruoan hankkiminen"

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä esittää, että niin sanottu pyydä ja päästä -kalastus kiellettäisiin uudessa eläinsuojelulaissa.

– Pyydä ja päästä -kalastuksessa ihminen alistaa villin luontokappaleen omaksi leikkikalukseen ilman mitään tarkoitusta ravinnonhankinnasta. Se on väärin, Kärnä perustelee tiedotteessa.

Kärnän mielestä kalastuksen lähtökohtana tulisi olla ruoan hankkiminen, eikä leikkiminen.

– Ymmärrän kyllä valikoivuuden ja alamittaiset on kalat on luonnollisesti palautettava takaisin veteen, mutta pelkkä hupionkiminen on eläinrääkkäystä, Kärnä jatkaa.

Kärnän mukaan pyydystä ja päästä -kalastuksen vuoksi kuolee vuosittain mittava määrä kaloja. Erityisessä vaarassa ovat suuret, loppuun asti väsytetyt kalat, jotka palautetaan takaisin lämpimään veteen.

Kansanedustaja vertaa tiedotteessa kalastusta metsästykseen, jossa hirveä ammuttaisiin kumiluodilla kylkeen, jonka jälkeen se elvytettäisiin ja päästettäisiin kuvaamisen jälkeen menemään.

– Jokainen eläinoikeusjärjestö hyökkäisi tällaista toimintaa vastaan, mutta jostain syystä kalojen rääkkäys hyväksytään, Kärnä toteaa.

Luonnos eläinsuojelulaista on parhaillaan lausuntokierroksella ja hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa tänä keväänä.

Kärnä kertoo antaneensa asiasta lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle. Lisäksi hän aikoo tehdä asiasta lakialoitteen, mikäli kieltoa ei sisällytetä hallituksen lopulliseen esitykseen.