Presidentinvaalien erikoinen ilmiö: Lukuisat kävivät äänestämässä Adolf Hitleriä, Oulun vaalipiirissäkin useita tapauksia

Suomen presidentinvaaleissa nähtiin uusi ilmiö, kun lukuisat äänestäjät kävivät äänestyskopeissa raapustamassa äänestyslippuihin natsi-Saksan johtajaa Adolf Hitleriä tukevia numeroita tai liimaamassa niihin häntä esittäviä tarroja.

Tarrat olivat samanlaisia, ja niissä oleva verkko-osoite kuuluu viime vuoden lopulla kielletylle uusnatsijärjestölle. Oikeus lakkautti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marraskuussa.

Äänestyslippuihin oli kirjoitettu myös numeroa 88, jota on yleisesti pidetty Hitlerin symbolina. Symbolin kerrotaan perustuvan siihen, että h-kirjain on aakkosten kahdeksas kirjain. Numeron 88 katsotaan viittaavan natsien Heil Hitler -tervehdykseen, kertoo Uudenmaan vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Matti Hilli.

Uudenmaan vaalipiiri ei suinkaan ollut ainoa paikka, missä vaalilipuista löydettiin useita 88-raapustuksia. Samanlaisia havaintoja tehtiin myös Oulun ja Lapin vaalipiireissä.

Oulun vaalipiirilautakunnan puheenjohtajan Mika Penttilän mukaan vaalipiirissä havaittiin noin 10-20 numerolla 88 varustettua äänestyslippua.

– Se on aika vähän, kun ottaa huomioon kokonaisäänimäärän, Penttilä sanoi STT:lle. Oulun vaalipiirissä annettiin ääniä kaikkiaan hieman yli 250 000.

Kuten kaikki muutkin asiattomasti täytetyt äänestysliput, myös 88-liput hylättiin vaalien ääntenlaskussa.

Maan suurimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla 88-äänestyslippuja havaittiin noin 40-50.

– Se on aika paljon siihen nähden, että Aku Ankkaa kannattaneita äänestyslippuja oli kaksi tai kolme ja (Urho) Kekkosta äänestäneitä kuusi tai seitsemän, Hilli sanoi STT:lle.

Hitler-tarroilla varustettuja äänestyslippuja löytyi Hillin mukaan ääntenlaskussa noin puoli tusinaa.

Uudellamaalla kaiken kaikkiaan annettuihin ääniin verrattuna uusnatsien antamien äänien määrä on häviävän vähäinen. Uudenmaan vaalipiirissä annettiin presidentinvaaleissa kaikkiaan lähes 530 000 ääntä.

"Haistattelu ei enää riitä"

Toinen Uudenmaan äänestyslipuissa esiintynyt arvoituksellinen numero oli Hillin mukaan numero 33.

Hänen saamiensa tietojen mukaan numero saattaisi viitata amerikkalaiseen rasistijärjestö Ku Klux Klaniin, joka tunnetaan lyhenteellä KKK.

Numeron 33 selitykseksi on Hillin mukaan sanottu se, että k-kirjain on aakkosten 11. kirjain ja järjestön lyhenteessä kirjaimia on kolme kappaletta.

Hillin mukaan Hitler-aiheiset ja muutoin rasistiset äänestysratkaisut ovat uusi ilmiö.

– Ennen riitti rivojen kuvien piirtely ja haistattelu, mutta nyt se ei enää ilmeisesti riitä.

Protestit vähemmistössä

Mika Penttilän mukaan natsiraapustusten kaltaiset protestit ovat hylätyissä äänissä selvä vähemmistö.

- Suurin osa hylkäyksistä johtuu siitä, että kirjoitetusta numerosta ei yksinkertaisesti saada selvää. Äänestäjä ei ole käyttänyt vaaliavustajaa, vaikka siihen olisi ollut tarvetta.

Uusnatsien antamista äänistä kertoi Ilta-Sanomat.