Posti nostaa hintoja - kirjeiden ja postikorttien lähetys kallistuu ensi kuussa

Postin johto voisi katsoa ulos sieltä norsunluutornistaan ja miettiä, miksi sen palveluiden käyttö vähenee. Useampi firma on lopettanut postin lähettämisen asiakkailleen, koska se vain on niin kallista. Samaan aikaan kotimaiset postimyynti-firmat siirtävät toimintonsa ulkomaille, koska postin lähetys Suomen asiakkaille on halvempaa ulkomailta käsin.