Poliisi: Valepoliisit todella vakava ongelma – "huijaamisen härskiydellä ei näytä olevan mitään rajoja"

Valepoliisi-ilmiö on tällä hetkellä todella vakava ongelma, Oulun poliisilaitokselta kerrotaan. Poliisin mukaan huijausyrityksiä on tullut kiihtyvää tahtia, ja niiden vuoksi on kirjattu rajusti uusia rikosilmoituksia.

"Huijaamisen härskiydellä ei näytä olevan mitään rajoja. Pitkäkyntiset ovat iskeneet hyväuskoisten iäkkäiden ihmisten pankkitileille. Vaaravyöhykkeellä ovat niin mummojen kuin pappojenkin säästöt", Oulun poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

Huijarit soittelevat pääasiassa iäkkäille ihmisille ja esiintyvät poliiseina. He yrittävät urkkia ikäihmisten pankkitunnuksia puhelimitse. Poliisi muistuttaa, että oikea poliisi ei koskaan toimi näin.

Oulun poliisi kehottaa, että iäkkäiden ihmisten kanssa toimivat puhuisivat ilmiöstä heidän kanssaan. Poliisi korostaa, että pankkitunnuksia ei saa koskaan luovuttaa eteenpäin puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Huijarit voivat tekeytyä poliisin lisäksi myös muiksi viranomaisiksi.

Valepoliisihuijauksia tutkitaan rikosnimikkeillä virkavallan anastus ja petos tai petoksen yritys. Huijaukset jäävät yleensä yritykseksi, mutta pahimmillaan on onnistuttu huijaamaan satojatuhansia euroja.