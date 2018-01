Koska usein nämä rikoksentekijöitä kuvaavat kamerat on hankittu halvimmalla hinnalla ja niiden laatu on mitä sattuu. Pahimmin näistä kärsii kaupat joissa edelleen on se ajatus liikenteessä, että turvallisuustekniikka on viimeisin asia mihin halutaan panostaa.

Ylinopeutta mittaavissa pöntöissä on heti kättelyssä otettu tärkeäksi osa-alueeksi tarpeeksi hyvälaatuiset kameratekniikat, että niiden tuottama kuva olisi mahdollisimman tarkka tunnistamiseen.