Poliisi määräsi raskaat ajoneuvot ja betoniporsaat estämään ajoliikennettä Oulun Rotuaarille

Raskaat ajoneuvot ja betoniporsaat estävät tällä hetkellä ajoliikennettä Oulun Rotuaarille. Perjantai-iltana Rotuaarin päätyihin ja kauppakeskus Valkean edustalle tuodut esteet ovat paikallaan toistaiseksi.

Oulun poliisi määräsi ajoesteet Rotuaarille perjantai-iltana sen jälkeen, kun Poliisihalitus antoi poliisille määräyksen valmiuden kohottamisesta Turussa sattuneiden puukotuksien vuoksi.

Rotuaarin päähän ja kauppakeskus Valkean edustalle tuotiin Oulun kaupungin kuorma-autoja. Lisäksi Rotuaarille tuotiin illan aikana betoniporsaita.

Perjantai-iltana Rotuaarin päätyihin ja kauppakeskus Valkean edustalle tuodut esteet ovat paikallaan toistaiseksi. KUVA: Janne Vierimaa / Lukijan kuva

– Poliisi on määrännyt raskaat esteet ja Oulun kaupunki on toimittanut ne Rotuaarille. Kyseessä on varotoimenpide, kertoo kertoo vanhempi konstaapeli Mikko Vuorio Oulun poliisista.

Myös Oulun poliisin virkapukuisten partioiden määrää ja näkyvyyttä on lisätty Oulussa.

Poliisi jatkaa partiointia normaalia viikonloppua isommalla miehityksellä toistaiseksi.

– Näin toimitaan toistaiseksi. Poliisihallitus ohjeistaa, kuinka kauan esteet ovat paikoillaan ja miten jatkossa toimitaan, Vuorio sanoo.