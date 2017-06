Poliisihallitus kertoo, että se aikoo pilotoida niin sanottua sisäistä whistleblower-järjestelmää, jolla voi ilmiantaa nimettömästi poliisihallinnossa havaittuja epäkohtia.

Ilmiantojärjestelmä otetaan koekäyttöön vielä tämän vuoden aikana.

Lisäksi poliisihallitus on ryhtynyt valmistelemaan uutta sosiaalisen median ohjetta, jolla pyritään ohjaamaan aikaisempaa paremmin poliisin toimintaa somessa virka- ja vapaa-ajalla.

Taustalla on kohu, joka nousi poliisien suljetusta Facebook-ryhmästä, jossa on käyty epäasiallista keskustelua. Long Play -julkaisu kertoi viikonloppuna, että ryhmässä on käyty avoimen rasistista keskustelua.

Poliisihallitus sanoo ryhtyneensä valmistelemaan whistleblower-järjestelmäänsä jo ennen kohua. Poliisihallituksen mukaan tieto Facebook-ryhmästä tuli poliisihallituksen tietoon helmikuussa, jolloin Helsingin poliisilaitos kertoi havainneensa epäasiallista kirjoittelua kyseisessä ryhmässä.

Poliisihallitus kertoo myös päivittävänsä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaansa. Poliisihallitus sanoo tuomitsevansa jyrkästi kaikenlaisen rasismin.