Poliisi: Epäillyn Cannonball-kiristyksen taustalla jengin keskinäiset velkakiistat

Cannonball-ratsioista seuranneiden vangitsemisten taustalla ovat jengin keskinäiset velkaepäselvyydet, epäilee poliisi. Helsingin käräjäoikeus vangitsi tänään viisi poliisin kiinniottamaa Cannonballin jäsentä. Kahden kiinniotetun vangitsemiseen ei oikeuden mukaan ollut edellytyksiä.

- Tapahtumien taustalla on toinen Cannonballiin kohdistunut laaja rikostutkinta. On syntynyt sisäisiä erimielisyyksiä, jotka ovat johtaneet pahoinpitelyihin ja kiristyksiin, tutkinnanjohtaja Petri Rainiala sanoo.

Poliisi epäilee Cannonballin jäseniä törkeästä kiristyksen yrityksestä tammi-maaliskuussa Siuntiossa. Lisäksi kolmea vangittua epäillään törkeästä pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta.

- Voi olla, että tutkinnassa ollut iso talousrikosjuttu on aiheuttanut riidat. Ja siellä ovat sitten nämä kaikki kerhot osallistuneet. On Lohjaa, Hämeenlinnaa ja Heinolaa. Näiden kerhojen jäsenet ovat yhdessä osallistuneet näiden epäiltyjen rikosten täytäntöönpanoon ja kerhon yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Rahaahan siinä on kiristetty, Rainiala sanoo.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisin yhteisoperaatiossa tehtiin kotietsintöjä Cannonballin tiloihin ja jengiläisten koteihin.

Poliisi kertoi aiemmin löytäneensä tiistain mittavissa Cannonball-ratsioissa huumeita, aseita ja varastettua tavaraa.