Poliisi ei löydä pykälää retrotaksien sakottamiseen: ”Pitäisihän laista pystyä päättelemään, mikä on oikein”

Ylikonstaapeli Mika Toukola Sisä-Suomen poliisista uskoo, ettei taksimittaria ja valokupua käyttäviä luvanvaraisia retrotakseja tulla sakottamaan, vaikka liikenteen turvallisuusvirasto Trafi linjasi viime viikolla, ettei retrotakseilla olisi oikeutta mittareihin ja kupuihin.



Moni muu poliisi ympäri Suomen on Toukolan kanssa samoilla linjoilla.



Toukolan mukaan retrotakseja ei ole sakotettu taksiliikenteen harjoittamisesta vielä kertaakaan tähän mennessä. Syy on hänen mukaansa selvä.



– Poliisi ei voi puuttua tähän asiaan, sillä emme näe sitä rikollisena. Jos joku pystyy tulkitsemaan lakia paremmin, niin kuuntelen häntä. Mutta itse en löydä laista pykälää, jolla näitä yrittäjiä voisi lähteä rankaisemaan, Toukola sanoo.





Retrotaksit ovat museoautoja, joilla pyritään taksimarkkinoille. Niiden määrä on kasvamaan päin. Suomessa operoi tällä hetkellä jo useita kymmeniä alan yrittäjiä.



Retrotaksien kuljettajat hyödyntävät taksiliikennelain neljättä pykälää, jonka mukaan museoautoksi rekisteröidyllä autolla saa kuljettaa ihmisiä ilman taksilupaa, vaikka tavallisilta takseilta lupaa edellytetään. Museoauto tarkoittaa yli 30 vuotta vanhaa museoautoksi katsastettua ajoneuvoa.



Pykälä lisättiin aikoinaan lakiin, jottei esimerkiksi vanhoilla autoilla ajettavia hääkuljetuksia varten olisi tarvetta hakea erillistä taksilupaa.





Viranomaisille retrotaksit ovat aiheuttaneet tulkintavaikeuksia.



Trafi linjasi viime viikolla, että retrotaksit eivät ole takseja. Sen mukaan niissä ei saa täten olla taksamittaria tai valokupua, eivätkä ne saa käyttää takseille varattuja taksitolppia. Retrotaksit saavat kuitenkin tehdä maksullisia kuljetuksia ilman taksilupaa.



Liikenne- ja viestintäministeriössä ollaan Trafin kanssa samaa mieltä retrotaksien pelisäännöistä.



Osa retrotaksiyrittäjistä on noussut kapinaan Trafin ohjeistusta vastaan. Erään yrittäjän Facebook-sivuilla kirjoitettiin viime viikolla seuraavasti: ”Nyt olisi toivottavaa, että joku urhea museotaksiyrittäjä jatkaisi virallisen taksikyltin käyttöä ja taksamittarin käyttöä (mikäli on taksinkuljettajan ajolupa ja museoauto on katsastettu luvanvaraiseksi). Katsottaisiin tuleeko sakko ja sen jälkeen sakkoa vastustettaisiin tuomioistuimessa, jolloin asiasta saataisiin tuomioistuimen ennakkopäätös. Uskoisin, että kaikki me museotaksiyrittäjät voisimme kollektiivisesti osallistua tuon sakon maksuun, jos se lopulta pitäisi maksaa.”





Sisä-Suomen poliisin ylikonstaapeli Toukola kertoo nähneensä Trafin paperit ja linjaukset, muttei löytänyt minkäänlaista perustetta siihen, että poliisi voisi puuttua retrotaksien mittareihin ja kupuihin, sillä lakia ei ole muutettu mitenkään.



Tällainen porsaanreikä lakiin on Toukolan mukaan vain sattunut vahingossa jäämään.



– Se on siellä ja pysyy. Siitäkin huolimatta, että joku haluaisi tulkita lakia eri tavalla.



– Toiminta on laillista, kunhan ammattipätevyys ja henkilöliikennelupa ovat kunnossa. Ajoneuvo tulee olla katsastettu luvanvaraiseksi museoajoneuvoksi, mutta taksilupaa se ei tarvitse, Toukola sanoo.





Poliisihallituksen poliisiylitarkastajan Samppa Holopaisen mukaan poliisi pyrkii yhdenmukaiseen menettelyyn, mutta se ei lähde ohjeistamaan asiassa. Sisä-Suomen ja Helsingin poliisilla jotain linjauksia asiassa on ollut.



– Toki tässä on ongelma, sillä pitäisihän ihmisen pystyä lainsäädännöstä päättelemään, mikä on väärin ja mikä oikein, Holopainen myöntää.



Hänen mukaansa poliisi ei kuitenkaan ota ennakolta kantaa lain tulkintoihin, sillä poliisilla on vain valvontavastuu.



– Poliisi ratkaisee asioita tien päällä, ja ne asiat voidaan aina riitauttaa. Viime kädessä asia menee oikeuden kautta. Mutta poliisi ei saa tehdä ennakkopäätöstä asioista.





Moni yksityiskohta vielä auki



Vaikka retrotaksilla ei tuomioistuimen mukaan lopulta olisikaan ilman taksilupaa oikeutta mittariin, kupuun ja taksitolpilla pysähtymiseen, jää moni yksityiskohta kuitenkin auki.



Laissa ei rajata esimerkiksi sitä, kuinka paljon ja usein näillä luvanvaraisilla museoautoilla voi kuljettaa asiakkaita maksua vastaan, tai miten maksu tulisi periä.



Tällä logiikalla esimerkiksi Uber, joka ajaa lainmukaisella museoautolla, voisi periaatteessa olla luvallinen. Liikenne ja viestintäministeriön liikenneneuvos Kimmo Kiisken mukaan vertaus on osuva.



Kiisken mukaan ministeriö ei kuitenkaan tulkitse lakia tai ota kantaa yksittäistapauksiin, vaan tehtävä kuuluu poliisille ja tuomioistuimelle. Ministeriön tehtävä on valmistella lakeja.





Ministeriön ylitarkastaja Joel Karjalainen korostaa, ettei Trafikaan ole asiassa toimivaltainen viranomainen.



Trafi valvoo, että ajoneuvojen varusteet ovat ajoneuvolain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaiset. Taksilupien myöntämisestä vastaa ely-keskus ja valvonnasta poliisi.



Hallituksen esitys liikennekaareksi on tällä hetkellä eduskunnassa. Se tulee muuttamaan tilannetta huomattavasti, sillä uudistuksen tarkoituksena on juuri vapauttaa tähän asti tarkoin varjeltua taksiliikennettä.



Karjalaisen mukaan retrotakseille ei ole lainsäädännön näkökulmasta paljonkaan tehtävissä ennen kuin liikennekaari astuu voimaan.