Pienten yritysten ahdinko kasvaa – kaupan alalta kadonnut 6 500 työpaikkaa

Pienten yritysten ahdinko on syönyt tuhansia työpaikkoja Suomesta pelkästään alkuvuoden aikana. Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala kertoo, että tämän vuoden alussa kaupan alalta on lähtenyt 6 500 työpaikkaa. Suurin osa niistä on kadonnut pienten yritysten puolelta.

– Edellisvuosina se on ollut vähän maltillisempaa se palkansaajien väheneminen. Nyt, kun kuitenkin muu talous on kasvanut ja liikevaihdot ovat kasvaneet, niin se on tietysti pieni yllätys, että niin on käynyt, Pekkala sanoo.

Kaupan alalla työskentelee 265 000 palkansaajaa, joten työpaikkojen määrä on vähentynyt noin kaksi ja puoli prosenttia. Prosentteina pieneltä vaikuttava summa on kuitenkin alalle merkittävä, Pekkala sanoo.

Myös pienten yritysten määrä laskussa

Myös pienten yritysten määrä vähenee. Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan yritysten määrä väheni vuodesta 2007 vuoteen 2015 2 200:lla. Niistä noin kaksi tuhatta eli suurin osa oli pieniä, 4 ihmistä tai vähemmän työllistäneitä yrityksiä. Pienimpien yritysten määrä on vähentynyt 25 prosenttia. Sitä vastoin suurempien, 100 ihmistä tai enemmän työllistävien yritysten lukumäärä on kahdeksan vuoden aikana säilynyt melko lailla ennallaan.

Toki ilmiötä selittää osin sekin, että suurin osa suomalaisista yrityksistä on nimenomaan pieniä yrityksiä. Pekkala kuitenkin huomauttaa, että pienten kauppojen ahdinko näkyy alalla selvästi. Suuret yritykset ja ketjut valtaavat markkina-alaa, ja pienten yritysten on entistä vaikeampi kilpailla niiden kanssa. Pienen yrityksen kustannukset ovat suhteessa kovemmat, kun volyymi on pieni, pienten valikoimien osto maksaa enemmän kuin suurten ja tuototkin ovat pienemmät.

– Vaatekaupalla on ollut ongelmia, samoin kenkäkaupalla. Siellä on monenlaisia yrityksiä, Pekkala luettelee.