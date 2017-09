Pettyneet turvapaikanhakijat kokoontuvat tiistaina länsirajalle kävelläkseen Ruotsiin

Turvapaikanhakijat järjestävät tiistaina mielenilmauksen Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa. Poliisille ennakkoon tehdyn ilmoituksen mukaan mielenilmaus järjestetään valtakunnanrajalla Victoriantorilla klo 11. Ilmoituksessa on arvioitu, että paikalle voisi tulla 200-300 turvapaikanhakijaa.

Mielenosoituksen syynä on pääosin irakilaisten turvapaikanhakijoiden tyytymättömyys tilanteeseensa Suomessa. Moni irakilainen on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja he eivät kuulemma tunne olevansa turvassa pakkopalautusten ja rasismin takia.

Tapahtumasta julkisuuteen kerrotut tiedot perustuvat irakilaisen turvapaikanhakijan Nuor Dawoodin kertomaan. Dawoodia ensimmäisenä haastatellut Turun Sanomat kertoi pari viikkoa sitten, että turvapaikanhakijat aikovat kävellä rajan yli Ruotsiin vastalauseena kohtelulleen Suomessa. Dawoodin mukaan tapahtumaa on suunniteltu Facebook-ryhmässä.

Dawood vahvisti maanantaina Lännen Medialle, että rauhallinen mielenilmaus on tarkoitus järjestää suunnitellusti tiistaina. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa kuinka paljon väkeä paikalle on tulossa.



Viranomaiset ovat varautuneet tapahtumaan lisävoimin molemmin puolin rajaa. Lapin Kansa kertoi aiemmin, että Suomen poliisilla on valmius tuoda paikalle muutamia kymmeniä poliiseja. Victoriantorin toisella laidalla oleva kauppakeskus Rajalla on myös varautunut tapahtumaan.

– Viranomaisten kanssa on keskusteltu ja toimimme heidän ohjeidensa mukaan, kuvailee kauppakeskusjohtaja Jukka Korpimäki.

Lapin poliisilaitokselta kerrottiin maanantaina Lännen Medialle, ettei poliisille ole tullut ilmoituksia vastamielenosoituksista.

Kaksi vuotta sitten Tornion ja Haaparannan välissä kulkevalla valtakunnanrajalla järjestettiin useampia mielenosoituksia rajojen sulkemisen ja niiden avoimena pitämisen puolesta.



Irakilaisten turvapaikkaprosessiin maan vaihto ei välttämättä vaikuta, vaikka nämä yrittäisivätkin jäädä Ruotsiin.

Dublinin sopimuksen perusteella Suomella on velvollisuus hoitaa turvapaikkakäsittely loppuun asti, jos Suomi on ensimmäinen maa, josta tulijat ovat hakeneet turvapaikkaa. Vaikka turvapaikanhakijoiden siirtymistä Ruotsiin ei voida estää, viranomaiset voivat myöhemmin palauttaa heidät takaisin.

Turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen kiihtyi voimakkaasti loppukesällä 2015. Syyskuussa viranomaiset perustivat Tornioon järjestelykeskuksen tilanteen pitämiseksi hallinnassa.

Turvapaikkajärjestelmä natisi liitoksissaan ja vielä marraskuussa näytti mahdolliselta, että turvapaikanhakijat eivät mahdu enää muualle kuin teltta- ja konttimajoitukseen, mutta vastaanottokeskusten kapasiteettia saatiin kuitenkin lopulta lisättyä nopeasti ja tulijoiden paine alkoi talven lähestyessä lieventyä.