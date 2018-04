Perustuslakiasiantuntijat näyttivät valinnanvapauslaille keltaista valoa - "Isot rakenteelliset ongelmat näyttävät pitkälti poistuneen"

Hienolta alkaa näyttämään ja kyllä tästä vielä hyvä tulee ja varmasti tarpeeseen on tämä uudistus.

Pääasia kuitenkin on, että saadaan sote maaliin, sillä kyllä sotea on jo kaivattu uudistamaan nykyinen jäykkä ja turhan byrokraattinen sosiaali- ja terveydenhuolto.