Paroc Group suunnittelee Oulun kivivillatehtaan lakkauttamista – aloittaa koko Oulun henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Paroc Group suunnittelee Oulun kivivillatehtaan lakkauttamista ja aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko Oulun henkilöstöä, yhteensä noin 70:ä henkilöä operatiivista myyntihenkilöstöä lukuun ottamatta.

17. tammikuuta alkavat yt-neuvottelut pyritään saamaan päätökseen helmikuun loppuun mennessä. Mahdollisen alasajon tarkempi aikataulu päätetään neuvottelujen jälkeen.

Yhtiö on aikeissa siirtää ja keskittää tuotannon sekä tukitoiminnot Oulusta muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille.

Paroc Group kertoo tiedotteessaan, että tehtaan mahdollisen sulkemispäätöksen taustalla on kotimaisen tuotannon ylikapasiteetti ilman vastaavaa kulutuskysynnän kasvua ja että yt-neuvottelujen tavoitteena on auttaa yhtiötä varmistamaan kilpailukyvyn säilyminen tulevaisuudessa.

–Neuvottelujen käynnistäminen on erittäin valitettava. Suomen kivivillatehtaiden tämänhetkisen kapasiteetin käyttöaste on kuitenkin liian alhainen kilpailukykyisen toiminnan varmistamiseksi kotimaassa. Oulussa sijaitseva tehdas on vanha, ja entuudestaan korkean kulurakenteen lisäksi sen toiminnan jatkaminen vaatisi mittavia investointeja lähitulevaisuudessa, kertoo Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen.

Parocin toinen tehdas Suomessa on Paraisilla.

Suunniteltu tuotannon sopeuttaminen ei yhtiön mukaan vaikuta asiakastoimituksiin.