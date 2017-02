Parlamentaarisen liikennetyöryhmän perustaminen varmistui – autoveron poistamista ei enää käsitellä

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän perustaminen on varmistunut. Asia vahvistetaan Lännen Medialle kaikista hallituspuolueista sekä oppositiopuolueista sdp:stä, vihreistä ja Vasemmistoliitosta.



Lännen Media uutisoi ryhmän perustamisesta jo maanantaina, eikä siitä silloinkaan vallinnut hallituksessa erimielisyyttä.



Ainoastaan ryhmän kokoonpanosta on käyty keskusteluja hallituksessa sekä hallituksen ja opposition välillä.



Hallitus saattaa tiedottaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johtaman parlamentaarisen liikennetyöryhmän perustamisesta virallisesti vielä keskiviikon aikana.



Berner toimisi ryhmän puheenjohtajana ja siihen tulisi yksi jäsen jokaisesta eduskuntapuolueesta.



Sekä oppositiosta että perussuomalaisista ja kokoomuksesta on korostettu Bernerille ja pääministeri Juha Sipilälle (kesk.), ettei selvitys liikenneverkon yhtiöittämisestä käy kaikkien puolueiden yhteisen työryhmän pohjapaperiksi.



Ministeri Berner on Lännen Median tietojen mukaan sitoutunut siihen, että työryhmässä ei käsitellä autoverosta luopumista.



Työryhmän toimikaudeksi on tulossa noin vuosi.