Pääministerin kutsuvieraita saattaa odottaa junan sijaan tuntien bussikyyti Ouluun – syynä ratatyöt

Näitä junia korvataan linja-autoilla

Alta löydät listattuna junat, jotka korvataan linja-autoilla lähiviikkoina. VR:n listalla saattaa olla puutteita.

Helsinki-Karjaa-Turku

Lauantaista 14.10. kello 9.30 - sunnuntaihin 15.10. kello 14.30 kaikki junat on peruttu ja korvattu busseilla Karjaan ja Turun välillä. Jos matkustat suoraan Helsingin ja Turun välillä, tarjolla on suoria korvaavia busseja. Bussit korvaavat liikennettä myös viikonloppuna 21.10.-22.10.

Iisalmi-Ylivieska

Lauantaina 14.10 kaikki päiväjunat on korvattu linja-autoilla. Linja-autot korvaavat liikennettä myös lauantaina 21.10.

Kokkola-Oulu

Lauantaina 14.10. kaikki päiväjunat, paitsi IC 29 on korvattu linja-autoilla. Yöjunat kulkevat normaalin aikataulun mukaan. Lauantaina 21.10. kaikki päiväjunat on korvattu linja-autoilla. Lisäksi perjantai-iltana lähtevä IC 273 ja lauantaina lähtevä IC 266 on peruttu koko reitiltään. Linja-autot korvaavat liikennettä myös seuraavina lauantaipäivinä: 11.11., 18.11. ja 2.12.

Kajaani-Oulu

21.10 asti maanantaista perjantaihin Kajaani-Oulu-välillä korvataan kolme junavuoroa molempiin suuntiin linja-autoilla. Myös lauantaisin Oulu-Kajaani suuntaan yksi vuoro korvataan linja-autoilla. Korvaavat linja-autot lähtevät Oulun rautatieasemalta.

Oulu-Rovaniemi

Lauantaina 21.10. kaikki päiväjunat on korvattu linja-autoilla välillä Oulu-Rovaniemi. Lisäksi perjantai-iltana lähtevä IC 273 ja lauantai-iltana lähtevä IC 266 on peruttu koko reitillään. Niitä ei korvata linja-autoilla.

Parikkala-Savonlinna

Keskiviikosta 25.10. kello 14 - perjantaihin 27.10. kello 14 kaikki junat on korvattu linja-autoilla välillä Parikkala-Savonlinna.