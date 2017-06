Outojen hommien mies Oulusta – Presidentti Martti Ahtisaari täyttää tänään 80 vuotta

Tänään 80 vuotta täyttävä presidentti Martti Ahtisaari ilmoitti keväällä jättävänsä puheenjohtajan tehtävät rauhanvälitykseen erikoistuneessa Crisis Management Initiative -toimiston (CMI) hallituksessa.

Seuraajaehdokas oli valmiiksi katsottuna: kokoomuksen Alexander Stubb.

– Mutta en minä ole muuten mihinkään lähdössä. Luovun vain puheenjohtajan tehtävistä. Toimistoa johtaa edelleen toiminnanjohtaja Tuija Talvitie ja hallituksen tehtävä on tukea häntä. Minä olen ollut seniorineuvonantaja ja näin on jatkossakin.

Myös Ahtisaaren toimisto pysyy edelleen CMI:n tilojen yhteydessä Helsingin Etelärannassa.

– CMI on vähintään yhtä hyvin tunnettu kuin minä, vaikka sille ei ole annettu mitään Nobelia.

Toimiston perustaminen vei voiton vuonna 2000 presidenttikauden päättyessä, kun YK.n pääsihteeri Kofi Annan tarjosi Ahtisaarelle merkittävää virkaa YK:n pakolaiskomissaarina.

Ahtisaaren ystävä ja yksi tulevan CMI:n pitkäaikaisimmista rahoittajista, sijoittaja George Soros oli kuitenkin sitä mieltä, että Ahtisaarta tarvitaan toisaalla:

– Olet outojen hommien mies, Martti, ja me tarvitsemme sinua!

Soros oli oikeassa: Ahtisaaren huikea ura on täynnä epätavallisia tehtäviä.

Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään rauhan puolesta Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto joulukuussa 2008.

Mauno Koiviston jälkeen Suomen presidentiksi valittu Ahtisaari oli ensimmäinen, joka valittiin kaksivaiheisella kansanvaalilla. Hän oli demari, mutta ei varsinaisesti osallistunut politiikkaan. "Silloin vasemmistopuolueet olivat tavattoman aktiivisia kehitysyhteistyökysymyksissä. Se vetosi." KUVA: Ulander Markku

"Oulu on minun kotikaupunkini"

Viipurissa syntynyt Martti Ahtisaari varttui aikuiseksi Oulussa 1950-luvulla. Ouluun perhe oli muutti vuonna 1952 sotilasisä Oiva Ahtisaaren työn perässä. Hänestä oli tullut ensimmäisen divisioonan autontarkastaja.

Perhe asui Oulussa Lasaretinsaarella Hupisaarten kupeessa. Kun nuori lyseolaispoika kysyi naapuriltaan, silloiselta kapteenilta Ensio Siilasvuolta, minkä paikan hän valitsisi kotipaikakseen, kun Viipuriin ei enää ollut paluuta. Siilasvuon, tulevan kenraalin, neuvo oli Ahtisaaren mielestä erinomainen: ”Valitse se, missä olet asunut teini-ikäsi.”

– Kyllä Oulu on minun kotikaupunkini. Minut otettiin siellä hyvin vastaan ja sain heti ystäviä.

Luokkatoverit huomasivat varhain, että Marttia kiinnosti matkustelu ja kansainvälisyys. Hän kävi kesälomillaan ulkomailla, mikä oli harvinaista 50-luvulla Suomessa.

Vapaa-aikanaan Ahtisaari viihtyi koripallokentillä Oulun NMKY:n riveissä.

Oulussa 15-vuotiaasta lyseolaispojasta kasvoi 23-vuotias kansankoulunopettaja. Hän oli yhden lukukauden opettajana Oulunsuun koulussa, kunnes vuonna 1960 teki elämänsä kannalta ratkaisevan valinnan ja haki Pakistaniin ruotsalaisen ammattikoulun oppilaskodin johtajaksi. Ensimmäinen kansainvälinen pesti kesti kolme vuotta.

Myös Oulu ominut Ahtisaaren

Ahtisaari on pitänyt yhteyttä Oulun koulukavereihinsa ja muihin ystäviinsä.

Oulu puolestaan on ominut Ahtisaaren kaikin mahdollisin tavoin itselleen. Hänen kunniakseen on nimetty aukio Oulun torilla, Lyseon seinässä on laatta ja Oulun yliopistossa Martti Ahtisaari -instituutti.

Kastellin koulu, entinen Oulunsuun ala-aste, on tehnyt pitkään Namibian kanssa yhteistyötä. Virpiniemessä järjestetään kesäisin Martti Ahtisaari Trophy Golf Tournament. Presidentti on itsekin osallistunut turnaukseen. Tapahtumaan liittyy pienimuotoinen seminaari, josta saatavat tulot ohjataan Averett-yliopiston stipendeihin nuorille urheilijoille.